凱斯勒賽後透露，中場休息時被湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）痛罵，要他在進攻、防守都積極一點

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凱斯勒終於投進三分 坦言：確實是空檔

自曝中場被瑞迪克痛罵：我攻守都不夠積極

他把我狠狠訓了一頓，而且罵得沒錯。都是有建設性的觀點。他說『我知道你行，我知道你能做到，那就去做』。他把整支球隊都調動起來了，等我們下半場回來，就已經準備好了。

適應洛杉磯生活 凱斯勒：湖人迷是最棒的

我覺得那與其說是要把球投進，不如說是要你帶著拼勁和能量去打球。這一點我完全理解，也完全尊重。

洛杉磯湖人今（21）日106：104驚險打敗沙加緬度國王，收下本季第14勝，當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）第四節投進本季第一顆三分球，助隊反超比分。，「他確實狠狠說了我一頓，不過這很棒，我需要這個，這就是好教練該做的事。」凱斯勒本季至今先發15場，沒有出手過任何一次三分，直到本場末節，他於底角接獲隊友傳球，猶豫了一下後出手空心進球，本季第一次三分出手就進了。實際上，凱斯勒去年在爵士雖然只出賽5場，但是總共出手8次三分，還命中其中6球，命中率高達7成5。賽後凱斯勒回顧這次出手，笑說主因就是空檔，「我也不知道。我就是對那個投籃有信心，而且當時確實是空檔。其實塞克斯頓（Collin Sexton）提醒我要拉開空間——我本來想假擋一下後跑到禁區，但他說不要，然後我就投、還進了。」凱斯勒本場攻下15分、7籃板、2助攻、1抄截與3火鍋，但他透露其實中場才被瑞迪克痛罵，「「我沒打出身體對抗，沒有起跳去灌籃，籃下那些該進的球也沒打進。防守端不夠守紀律，撲了一些根本不該撲的東西。」凱斯勒細談他與瑞迪克的互動內容，最後還坦言，「不過這很棒，我需要這個，這就是好教練該做的事。」凱斯勒今年從小市場的鹽湖城直接來到洛杉磯，季初花了一些時間適應外界目光，「我們都知道這個舞台更大，隊友、教練團把這些事情都處理得很好，即使過去2場我打得很差，但我也沒有太在意外界聲音。」我覺得湖人的球迷是世界上最好的，人數也是最多的之一。」