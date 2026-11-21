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民進黨台北市長候選人沈伯洋投入選戰後，從髮型到言行都出現明顯轉變，對比過去在立法院激烈抗爭的風格，轉向如今較為溫和的「暖男」路線，也引發外界質疑刻意調整人設。對此，前立委沈富雄獻策，國民黨應該把握機會，放大沈伯洋這一路以來的形象落差，讓選民看清楚這種人設轉變，甚至大膽斷言：「很多人的票就投不下去了！」沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，選戰打到最後一週，還有什麼議題能夠掀起風浪，恐怕連幾個月前都沒人料到烏山頭水庫、翡翠水庫的光電板議題會成為選戰焦點，但如今這些議題確實引發討論。他認為，目前光電板爭議已經形成話題，但蔣萬安團隊卻還不夠積極，應該把握選戰最後階段，擴大攻擊面。沈富雄進一步分析，翡翠水庫議題之所以能夠起風，關鍵在於「水是大家都要喝的」，與民眾生活息息相關，喝乾淨的水不需要太多解釋就能引起共鳴；相較之下，故宮遭光電板遮掩的議題，民眾比較缺乏切身感受，選戰操作效果自然不同。話鋒一轉，沈富雄點名沈伯洋，認為其擔任立委、黑熊學院院長，以及發起大罷免時的言行、主張和現在參選時呈現的形象，存在相當明顯的差異，國民黨應該把這些變化攤開來讓選民檢視，他強調：「只要給老百姓看這個變臉、人設的變化，很多人的票就投不下去了！」沈富雄直言，國民黨在選戰最後階段的攻勢仍然不夠強烈，批評「國民黨就是不夠狠、不夠愛恨分明、著力點不夠強烈」，他質疑，過去大罷免32比0都不認輸了，難道要再加一個「32＋1、33比0」嗎？沈富雄認為，這是遲早要提出來的，一定要把首都市長選戰與總統賴清德連結，才能擴大政治攻防層次。