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「貓貓蟲咖波」主題房 13家旅宿名單先看

▲「新北小客趣旅行×貓貓蟲咖波」聯名主題房合作旅宿業者名單出爐，圖為蘊泉庄。（圖／新北市觀光局提供）

記得下載「我的新北市」APP 領取1000元新北幣

▲「新北小客趣旅行×貓貓蟲咖波」聯名主題房合作旅宿業者13家名單一覽。（圖／新北市觀光局提供）

新北市政府觀光旅遊局攜手人氣IP「貓貓蟲咖波」，推出「新北小客趣旅行 × 貓貓蟲咖波」聯名主題房！即日起，走進新北的13家旅館、飯店的房間，就能被滿滿的咖波玩偶與床邊小物包圍，入住還送限量聯名迎賓禮包，新北市府還提到，搭配「115年上山下海E宿新北打卡趣」還能現省1000元。新北市攜手「貓貓蟲咖波」推出主題房，一共與13家合作旅宿橫跨山海都會合作，名單包含：▪️淡水蘊泉庄溫泉飯店、將捷金鬱金香酒店、挪威森林淡水森森休閒旅館、半島海悅渡假會館、陽明山天籟渡假酒店、福容大飯店福隆、TS motel鼎帥溫泉旅館▪️芳印鉄旅、靜池一隅民宿、福容大飯店台北二館▪️傑仕堡有氧酒店、驛德世紀酒店、首府旅館並推出各項好康優惠，包含雙重好康、耶誕城抽大獎等：優惠一、入住送限量迎賓禮： 凡入住聯名主題房，每房即贈「咖波×新北小客」專屬迎賓禮包1份（數量有限，送完為止）。優惠二、最高省千元＋中央補助： 搭配「115年上山下海E宿新北打卡趣」，下載「我的新北市」APP完成指定景點打卡，即可領取 1000元新北幣住宿優惠券！年底前還能疊加交通部觀光署「平日國旅補助」使用（至2026年12月31日或經費用罄止）。優惠三、逛耶誕城抽電動車： 12月27日前完成「2026新北歡樂耶誕城」主燈區或七大響應燈區打卡任務，並使用APP錢包消費滿100元新北幣或使用優惠券，就有機會把最大獎 TOYOTA bZ4X電動車、按摩椅、智慧型手機等總價值500萬元好禮帶回家。