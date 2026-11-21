氣象署發布低溫特報，今（21日）晚至明（22日）晨東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，新竹及苗栗有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️低溫特報 📍影響時間：22日晨至22日上午 🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新竹縣、苗栗縣 ▲今（21日）晚至明（22日）晨東北季風及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷。（圖／中央氣象署提供） 📌低溫特報怎麼看？ 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。 資料來源：中央氣象署 相關新聞 低溫還沒結束！氣象署：明晨急凍10度 下周轉雨、選前之夜才放晴今台北北投剩下11.7度！入夜到明晨會更凍 下周二轉雨又迎冷空氣降溫要煮火鍋！全聯、大全聯湯底第2件5折 蘿蔔39元、甜柿也特價入冬首波冷氣團今晚報到！乾冷空氣下探10度 下周二再降溫轉濕冷 鍾怡婷編輯記者新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...作品集 低溫特報中央氣象署輻射冷卻