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▲Sam Lin（右）近期迷上匹克球，一打就是4、5個小時，更霸氣喊話：「我想當歌手界最強的匹克球選手。」（圖／榮榮堂商行 提供）

全球玩家期待的《俠盜獵車手6》（GTA 6）於19日正式發售，首日銷售額高達37.9億美元，打破電玩歷史紀錄。職籃球星林書緯今（21）日現身歌手好友Sam Lin的《Turn The Page》巡演記者會，笑說：「剛好我這週沒比賽，這週都玩到早上，all day！」而Sam Lin則表示自己也有小玩一下，雖然從國小就開始玩，但對於玩遊戲非常自律、不會玩太久，甚至比起打電玩最近更沉迷打匹克球。在社群擁有百萬追蹤、總觀看次數突破億次的「全才系唱作才子」Sam Lin，闊別台灣五年終於強勢回歸，今以《Turn The Page》Asia Tour亞洲巡演首站重返台北，並舉辦記者會，昔日室友林書緯親自現身站台，大方分享兩人當年經常「互打」，一起相約打籃球，還會一起騎單車、健身，且同住五年從沒吵過架。近日忙著準備演出的Sam Lin，被問到《俠盜獵車手6》正式上市，他起初表示都在忙工作，隨後才笑認有稍微「玩一下下」，但主要心思還是在音樂上。從國小就開始玩的他強調：「我玩遊戲很自律，不會玩很久，從小爸媽的教育不會讓我一直滑手機、玩遊戲，夠了就好了！」不過Sam Lin也自爆，比起打電動，最近更常打匹克球，一打就是4、5個小時，更霸氣喊話：「我想當歌手界最強的匹克球選手。」不過，Sam Lin也透露身邊確實很多人都在瘋GTA 6，一旁的林書緯則笑說：「剛好我這週沒比賽，現在每天都玩到早上，all day。」長期定居美國的Sam Lin，這次為了亞洲巡演特地回到台灣，在Ahhh Pickleball Social Hub與粉絲近距離見面，不僅首唱最新單曲〈No Apologies〉，更輪番秀出鋼琴、爵士鼓與小提琴演奏實力，自彈自唱展現全才魅力。Sam Lin雖然暫別亞洲舞台，卻從未停止音樂創作，過去以翻唱作品累積高人氣的他，這五年持續投入詞曲創作與音樂製作，逐漸蛻變為全方位創作音樂人，甚至還參與F4重聚歌曲〈放手一搏 Always be My Bro〉的創作。