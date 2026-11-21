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▲車商公開始源在現代試車的畫面。（圖／翻攝自Threads）

SUPER JUNIOR成員崔始源為了拍戲來到台灣短居，近日趁著工作空檔在高雄展開觀光客行程，他也在Threads公開自己的一日遊，透露自己為了試駕現代新車，特別從韓國換了國際駕照來台灣，只為了能試車，讓許多網友紛紛驚呼：「該不會總裁要買車了吧！」始源昨日在社群公開自己的高雄一日遊行程，透露自己為了能夠在台灣也有車開，因此去試駕了現代汽車的新款式，「特地從韓國帶來了國際駕照，今天終於也到現代汽車那邊取車了。」而他坐在駕駛座的畫面也公開。車商也在社群公開當天跟始源的合照，只見始源站在業務旁邊，比業務長得更像業務，不過一坐在駕駛座，看起來氣勢就滿滿，超像財閥CEO親自出巡，照片掀起許多網友熱議，「議員真的很像介紹員」、「始源下一步應該就是在台灣買房子，開公司了吧」、「竟然是買車？我以為租車。」但其實始源並不是在台灣買車，而是因為他身兼現代汽車的品牌大使，才會到車行經銷親自體驗。始源的一天可不只開車，他透露當天還去逛了無印良品，結果被粉絲巧遇說下週才會打折；之後還去做了推拿、唐吉軻德、全家吃冰、吃鼎王，「減肥明天再說，熱情如火的星期五，就到這裡告一段落。」