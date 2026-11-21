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2026九合一選舉進入最後倒數一週，民眾黨創黨主席柯文哲今（21）日將與台北市長蔣萬安同台，藍白合能否進一步凝聚選票備受矚目。對此，經常針砭時弊的精神科醫師沈政男分析，最後階段的幾大觀察焦點，直指民進黨候選人沈伯洋正面臨嚴峻考驗，反觀蔣萬安則是一步步穩固連任基礎，喊話：「洋流潰散，黑熊敗逃，蔣萬安連任當選只剩7天！」沈政男表示，首先，來看看最關鍵的「小草」選票動向。沈伯洋近期積極爭取小草選票，甚至改口說「任何形式的合作或請益都可以」，但他過去在罷免期間，曾嚴厲批評民眾黨是「貼牌的統促黨」，對柯文哲更是攻訐不斷，到了選舉最後關頭才想喊請益討票，這種前後巨大的反差，也難怪柯文哲會直接舉起電子手環開嗆：「小草絕對不會投給沈伯洋！」接著，沈政男指出，光電議題也成為檢驗候選人格局的試金石。從翡翠水庫一路延燒到故宮博物院，但沈伯洋在受訪時竟然情緒激動地怒罵「什麼妖魔鬼怪都會出現」，將市民與在野黨的憂慮直接貼上負面標籤；反觀蔣萬安多次堅定表態反對裝設光電板，並直言「翡翠水庫、故宮這麼重要典藏國家文物的地方，經不起玩笑」，用最務實的態度守護台北的環境底線。「更讓許多中間選民感到錯愕的，是造勢場合的議題失焦。」沈政男提到11月19日晚間，沈伯洋舉辦線上造勢直播，面對首都市政的未來願景不談，竟然花費大量篇幅教導高中生「還沒看課本前就先寫考卷」的讀書考試訣竅。一場關乎台北未來4年發展的關鍵造勢，候選人卻把時間拿來講個人應試經驗，不僅無法展現治理首都市政的宏觀視野，更凸顯出選戰主軸的混亂與無力。沈政男認為，蔣萬安之所以能凝聚在野力量，靠的是「尊重專業」與「將心比心」。不僅多次公開肯定柯文哲8年任內為台北市奠定的市政基礎，更心疼與不捨柯文哲羈押期間所受待遇，這份真誠的善意，也促成了21日晚間台北市政府前廣場的大型集結。最後，他更將兩方做出對比，一邊是矛盾不斷、言行失焦的陣營；一邊是守護環境、肯定市政延續並促成在野團結的穩健路線。