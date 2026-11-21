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▲20日，愛子公主前往新加坡裕廊區的「日本庭園」出席植樹儀式。（圖／美聯社／達志影像）

日本愛子公主正在新加坡訪問，此行適逢日星兩國建交60週年，這趟旅程不僅象徵雙邊友好關係邁入新里程碑，更向外界展現了兩國情誼成功傳承至下一世代的深刻意義。根據《讀賣新聞》報導，愛子公主於18日，身著典雅傳統和服前往新加坡總統府，禮貌性拜會新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）。鑑於新加坡在二戰期間曾遭日軍佔領長達約三年半的歷史傷痛，愛子公主在午宴致詞時措辭格外謹慎。她誠摯表示，「我們絕不能忘記，貴國曾有許多寶貴的生命逝去，也有許多民眾承受了各式各樣的苦難」，並期許未來「兩國能持續作為共同構築和平世界的良好夥伴」。午宴期間，尚達曼總統更貼心準備驚喜，特別端出抹茶蛋糕，提前為12月1日生日的愛子公主慶生。新加坡植物園19日特別為愛子公主舉行蘭花命名儀式，將一款新品種蘭花命名為「愛子內親王殿下石斛蘭」（Dendrobium Aiko Naishinno Denka）並贈予公主。這款蘭花以純白為基調，點綴著宛如櫻花般的粉紅與亮紫色，色澤鮮豔奪目。出席命名儀式的愛子公主在欣賞之餘，忍不住多次讚嘆「好美」。新加坡長期推動以新品種蘭花冠上各國政要名諱的「蘭花外交」以促進友好關係，過去日本天皇伉儷與上皇伉儷訪星時亦曾獲贈專屬蘭花，此次命名也讓日本皇室三代與新加坡結下了跨越世代的「蘭花之緣」。20日，愛子公主前往新加坡裕廊區的「日本庭園」出席植樹儀式。該處具有深厚的歷史淵源，1970年2月，當時仍為皇太子伉儷的現任上皇明仁與上皇后美智子訪星時，便曾在此親手種下兩棵蘇鐵樹。如今這兩棵蘇鐵已茁壯成林，愛子公主特別在其身旁種下一棵象徵長壽的「福木」，並滿懷期待地表示「非常期待它未來的成長」。愛子公主此行在新加坡掀起一股旋風。在走訪各地期間，現場皆湧入大批包含當地日本僑民在內的熱情民眾夾道歡迎，愛子公主也全程面帶親切微笑，頻頻揮手致意回應。旅途中被隨行記者團問及此行感想時，愛子公主表示，這趟旅程讓她深刻體驗到新加坡市容景觀的優美以及深厚的歷史文化魅力，並感性總結說，「這是一趟充滿全新體驗、收穫豐碩的訪問」。