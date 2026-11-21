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▲受到輻射冷卻影響，明日清晨中部以北低溫約13度至15度，空曠地區會再低1-2度。（圖／中央氣象署提供）

明（22）日東北季風，但清晨仍受輻射冷卻影響，局部地區有10度以下低溫，白天天氣逐漸回升，明顯天氣變化等到下周二，又有鋒面以及東北季風增強，北部、東部轉濕涼，下週六投票日新一波降溫以及迎風面有雨。中央氣象署預報員曾昭誠指出，周日（22日）東北季風減弱，周日、下周一各地為多雲到晴，僅花東和恆春半島有零星降雨；下周二（24日）清晨有鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有雨，中部地區和南部山區也有零星降雨的機會。東北季風持續影響到下周三，下周三、下周四，北部、東半部、恆春半島與中南部山區仍有下雨的機會，但整體降雨逐漸趨緩。下周五選前之夜東北季風減弱，下周六轉東風，降雨區域縮減至東半部、恆春半島與北部山區可能有局部短暫降雨，其他地區回到多雲到晴。下周六（28日）投票又有另一波東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫降雨的機會，北部地區也有零星降雨。氣溫方面，受到輻射冷卻影響，明日清晨中部以北低溫約13度至15度，空曠地區會再低1-2度，中南部低溫約13度至15度。不過白天氣溫回升，北部、宜蘭高溫22度至24度；下周一氣溫進一步回升，各地可達25度左右。下周二開始受東北季風影響，到下周四清晨前，北部、宜蘭整天氣溫17度至20度，中南部清晨低溫也下探17度至19度。下周三天氣仍涼，下周四東北季風開始減弱，北部、宜蘭高溫回升到22度至25度。下周六選舉日又有一波降溫，約在午後到晚間開始降溫，白天迎風面地區有局部降雨。