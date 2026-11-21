捷克將與尼加拉瓜、英國與地主中國4搶2，捷克世界棒球排名16，4國中高居第2，若能在與中國、英國對戰中取勝，確實有機會角逐最後名額。

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12強擴編至16隊 最後資格賽「4取2」

捷克世界排名為4國次高 面對中國、英國取勝就晉級

論戰況而言，由於單循環賽僅打3場，容錯率相較極低，若捷克首戰能順利拿下中國，晉級機率將大幅提升

⚾捷克12強資格賽賽程：

日期 開打時間 (CST) 對戰組合（客 vs. 主） 備註 11月26日（四） 18:30 捷克 vs. 中國 晚場首戰直接面對地主中國 11月27日（五） 12:00 捷克 vs. 尼加拉瓜 「晚接午」賽程，挑戰體能恢復 11月28日（六） 12:00 英國 vs. 捷克 小組最終戰（後攻）

捷克棒球國家隊今（21）日在新莊棒球場與台鋼雄鷹進行交流賽，吸引球迷關注。捷克本次在中職休賽季來台，除了持續增進台灣與捷克棒球友誼之外，更重要任務，是備戰下周26日於中國廣東登場的2027年世界棒球12強賽資格賽。本屆12強賽擴編至16隊，B組資格賽將於11月26日在中國中山市點燃戰火，捷克將與地主中國、尼加拉瓜及英國競逐最後兩張會內賽門票。捷克提早來台適應亞洲天氣，主帥哈丁（Pavel Chadim）提到，台灣距離廣東賽場飛行時間僅需約1小時50分鐘，氣候條件也相似，非常適合歐洲球隊進行最後的時差調整與實戰暖身。此外，捷克本次陣容較2024年更為年輕化，缺少當家王牌薩托利亞（Ondrej Satoria）等三名主力投手，亟需透過高強度的職業隊實戰來磨合年輕戰力，台鋼雄鷹正好就是最適合對手。至於下周12強資格賽，採單循環賽制，由尼加拉瓜（世界第15）、捷克（第16）、地主中國（第18）與英國（第20）共4支隊伍角逐，戰績排名前2名即可取得2027年12強會內賽的門票。整體而言，捷克確實非常有希望突圍晉級，整體實力與尼加拉瓜被視為本組最被看好的兩支球隊，但仍面臨變數，在於投手戰力換血、且首戰面對中國後，隔天為「晚接午」交手勁敵尼加拉瓜，最後才是面對與英國關鍵戰役。，後續晚接午交手尼加拉瓜可適度保留戰力，最後主力傾巢而出交手英國，只要對中國、英國2戰取勝，捷克就能順利拿到門票，明年11月與中華隊在12強正賽相見。