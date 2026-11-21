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中小微企業二次關懷

中小暨微型企業振興融資方案

輸銀40億元金融支持措施

為協助我國企業因應國際政經情勢，強化經營體質及產業競爭力，財政部督導公股銀行主動關懷中小微企業，並以具體行動，提供產業轉型、對外佈局的各項金融支援，包含啟動二次關懷措施、推動企業振興融資方案等；截至10月底核貸數達2.54兆元，受惠廠商達18萬7千餘戶。財政部督導公股銀行主動關懷中小微企業，啟動二次關懷措施，2月間及10月間分別完成關懷25.4萬家及27.8萬家企業，透過實地走訪等方式瞭解客戶營運實需，自主優化對中小微企業客戶之金融協助。另，推動「中小暨微型企業振興融資方案」，總額度達3兆元，截至本年10月核貸數達2.54兆元，受惠廠商達18萬7千餘戶。公股銀行也配合國發會、經濟部等各項中小企業政策性貸款，截至本年10月底，對中小微企業放款總餘額達6.27兆元，較去年同期增加3,690億元。此外，財政部亦督導中國輸出入銀行辦理「金融支持措施」，總預算規模達140億元，結合28家金融機構提供「貿易融資利息減碼（收）」，並辦理「輸出保險費用減免」，相關優惠亦對中小企業加碼提供利息減收及保費減免。截至本年10月，「貿易融資利息減碼（收）」協助5,543家廠商累計融資6,637.94億元，「輸出保險費用減免」已協助848家廠商，減免金額達1.66億元，有助企業降低資金成本、分散貿易風險及開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。財政部表示，公股銀行配合政策以「從優、從簡、從速」原則及具體行動力，在企業發展各階段提供全方位金融服務，並持續滾動優化方案措施，透過完善的金融支持與資源挹注，全力支持企業發展，協助百工百業因應挑戰、厚植競爭實力，為產業發展注入成長動能。