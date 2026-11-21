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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨發出給北市府公務員們的公開信，並強調「都已負重，不該忍辱」，將由市長承擔政策責任，台北市長蔣萬安今（21）日則反嗆「做賊喊抓賊」。對此，沈伯洋下午受訪時感嘆說，對方一直想污名化索資，但有許多案子也是因為索資爆出來的，蔣萬安的回答是把問題做小。對於沈伯洋發給公務員的公開信，蔣萬安批評是「做賊喊抓賊」，他說，不管是惡意中傷市府亂砍樹、指控舉辦雙城論壇是滲透破口，又或是指控市府對台北大縱走毫無作為，或大量報復性索資，這些不只是抹煞市府同仁的辛苦，同時也無端增加他們非常沈重的負擔。對此，沈伯洋下午受訪時表示，國民黨籍台北市議長戴錫欽也講得很清楚，索資是議員本來在監督會做的事，重點應在最佳化索資的方法，以及索資的時間。沈伯洋認為，對方一直故意想污名化索資這件事，但有多少的案子也是因為索資爆出來，所以應該要正視索資這件事，但要讓索資不要成為負擔，這之前他也有討論過有哪一些措施能做；他提到，蔣萬安的回答是把問題做小，真的要為公務員想，其實應該要往這個方向才對。另外，蔣萬安成立「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人簽署「好水公約」。沈伯洋質疑，對方不以市政為主，而是操作這些議題，相信人民已經沒有那麼容易被煽動。至於是否會簽署「好水公約」？沈伯洋反問，在台灣有人認為水不要好嗎？應該大家都覺得要吧！他諷刺，蔣萬安發起這個的意義是因為治理的台北市，水有什麼問題嗎？