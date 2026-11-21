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韓國天團BIGBANG在2026年度MAMA頒獎典禮拿下年度大賞，成員領獎時，GD頂著一頭神似「亂彈阿翔」的長髮上台，沒想到講話時一直吃到頭髮，讓他忍不住說「頭髮真麻煩」，讓一旁的大聲、太陽急忙幫撥頭髮拯救他。BIGBANG這次在MAMA典禮上獲得了年度大賞「Music Visionary of the Year」，為了之後的表演，GD頂著一頭中分長髮上台發表得獎感言，他回憶2024年曾以SOLO歌手獲得這個殊榮，當時雖然開心，但卻覺得有些孤單，本次終於能用BIGBANG名義，帶著成員一起回到舞台，對他來說非常珍貴。但因為GD頂著一頭神似亂彈阿翔的中分黑長直假髮上台，髮絲跟著他的動作一直飄到嘴巴裡，讓他晚餐差點吃頭髮就飽了，忍不住吐槽頭髮實在太麻煩。眼見GD被長髮困擾，站在一旁的太陽、大聲也沒有閒著，兩個人同時伸出手幫GD撥頭髮，畫面超搞笑。不只是BIGBANG獲得大獎，太陽也獲頒最佳男歌手獎，相當感性的他，一邊致詞感謝身邊所有給自己提供幫助的人，另外還一度落下眼淚，並且跟在家裡的兒子道歉，因為寶寶昨天生日，但因為爸爸需要工作，一家人無法一起度過，使他感到相當愧疚。