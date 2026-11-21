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華爾街為何恐慌？AI板塊連遇「三大風暴」

專家籲勿全盤否定AI前景

人工智慧（AI）新創巨頭Anthropic本週首次公開募股（IPO）表現亮眼，市場需求火熱。然而，這場資本狂歡並未如預期般為AI產業注入強心針，那斯達克指數在週五重挫5.28％，今年漲幅全數被抹平；就連Anthropic自身也在週五大跌8.5％。AI熱潮為何急凍？華爾街究竟對何感到擔憂？《CNN》報導指出目前市場上的3大風暴，而輝達因黃仁勳下台引發的紛紛擾擾只是其中之一。《CNN》報導表示，買進Anthropic股票，本質上就是押注AI經濟很快就能從「大興土木的資本支出期」，順利過渡到「客戶為大型語言模型付費、進而促成醫療革新、製造與科研革新的獲利收割期」。然而目前看來，Anthropic IPO並未扭轉華爾街自10月初以來的核心焦慮：監管鐵拳即將落下、AI投資恐將放緩、估值高得離譜，以及部分早期押注這項變革性技術的資金恐將血本無歸。自10月6日美股觸及歷史高點以來，「AI熱潮將帶來永無止境成長」的敘事接連遭遇「三大風暴」。這波震盪始於AI雲端基礎設施商CoreWeave的債券殖利率飆升至15％，遠高於該公司僅9％的投資回報率。這向市場發出強烈警訊：AI產業鏈中部分環節的估值已嚴重高估，尤其是像CoreWeave這類以高價採購算力再轉租給企業的「新雲端」業者，其商業模式的可持續性正備受考驗。如同早期加密貨幣熱潮時，連「長島冰茶公司」改名加上「區塊鏈」都能讓股價暴衝，但熱潮退去後，輸家終將浮現。CoreWeave債券價格崩跌，提醒了投資人並非所有AI押注都能開花結果。11月3日美國期中選舉掀起「藍色海嘯」，民主黨大獲全勝，其中最令科技業震驚的是伊諾霍薩（Gina Hinojosa）爆冷當選德州州長。她先前曾公開呼籲延長AI資料中心建設的暫停令，並對AI實施更嚴格的監管護欄。根據高盛統計，德州佔全美規劃中算力建置的25％；而自明年1月起，主張加強AI監管的民主黨籍州長，將掌控全美高達45％的規劃中算力版圖，這無疑為選後的AI概念股帶來沉重打擊。接著是晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入醜聞下台的風暴。過去幾年，黃仁勳一直是推動AI「循環融資」的核心推手，輝達宛如AI產業的中央銀行，透過提供晶片換取新創股權、投資大型資料中心，並為原本無力負擔租賃的AI企業提供擔保。黃仁勳辭職後，華爾街擔憂繼任者將趨於保守；而向來對黃仁勳高風險交易抱持懷疑態度的臨時執行長克雷斯（Colette Kress），上週宣布輝達將退出對中國銷售晶片的業務，更印證了市場的憂慮。這起醜聞也迫使美國商務部採取強硬手段。過去商務部對輝達向東南亞企業銷售晶片多採寬容態度，即便有證據顯示部分晶片被轉運至中國以規避出口管制；但上週商務部已頒布新規，要求對包括新加坡在內的特定國家企業交易進行嚴格審批，而捲入黃仁勳醜聞的高管所任職的資料中心公司Megaspeed，總部正設於新加坡。這場風暴甚至波及原本被視為受惠者的競爭對手AMD。一家放空機構週四發布報告，指控AMD晶片同樣出現在中國黑市，引發市場擔憂AMD恐成下一個遭調查的目標，導致其股價週四重挫近8％、週五再暴跌13％。儘管近期利空頻傳，但AI產業還未到被擊垮的地步。隨著近年科技巨頭估值衝上天際，華爾街類似的焦慮週期並不新鮮。就在今年6月至8月間，那斯達克指數也曾因市場擔憂數兆美元的AI基建支出短期難以回本而下跌9.7％；而在2022年，整個科技板塊更曾陷入實質衰退，一度將大盤拖入跌幅達20％的熊市。目前，那斯達克指數過去六週累計已從高點回落18％，正式進入跌幅超過10％的「修正區間」，標普500指數也在連續第七個交易日收黑後步入修正。方舟投資（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）接受採訪時形容，「我們正在攀爬一堵憂慮之牆」。事實上，市場在擔憂什麼，Anthropic在長達逾90頁的IPO公開說明書中早已寫得一清二楚，Anthropic自行列出了許多潛在風險，包括擔心客戶放緩前沿AI支出，又怕自身買不到足夠的算力來滿足客戶需求，陷入兩頭落空；Anthropic還按慣例再度警告其技術「有毀滅人類的風險」。然而，這些負面因素並不代表AI已經被證明泡沫化。輝達上週仍交出亮眼財報並上調財測，而Anthropic即便週五回檔，首日掛牌表現依然強勁。回顧歷史，Facebook當年上市後數日也曾暴跌20％，幾個月內市值腰斬逾半，耗時約14個月才重返IPO發行價，但此後股價累計飆漲了1469％。AI發展面臨的挑戰真實存在，毋庸置疑。但即便遭遇一系列挫折，這項革命性技術的潛在前景、AI可能擁有的巨大潛力，並未改變。凱投宏觀（Capital Economics）資深市場經濟學家萊利（James Reilly）總結表示，「要證明人工智慧投資規模的合理性，營收門檻看起來確實非常高，但這並不意味著我們認為AI技術是個失敗品，也不代表市場需求將會崩盤」。