周日（11月22日）迎來小雪節氣，命理粉專「科技紫微網-星座算命」表示，小雪是冬季第二個節氣，寒意逐漸加深，適合沉澱心情、整理生活，替接下來的新機會預留空間。想趁節氣轉換迎好運，可透過曬太陽、吃甜食及整理衣櫥等3種方式祈求順遂；另外，生肖虎、兔、羊小雪後運勢有望逐步提升，其中屬虎者財運看好，適合安排長期理財。
小雪開運3招曝光！曬太陽、喝紅豆湯招喜氣
「科技紫微網-星座算命」指出，2026年小雪運勢期間為11月22日至12月6日。此時尚未進入最寒冷的時節，民眾可趁機收心養氣，透過日常小事調整狀態，靜待貴人與財氣到來。
1、曬暖陽補元氣
小雪前後白天逐漸縮短，建議把握清晨或中午，到戶外曬曬溫暖的陽光，也可默念「心暖則運轉」，提醒自己維持好心情，避免寒冷與疲憊影響身心。
2、吃甜食迎喜氣
小雪當天可選擇紅豆湯、桂圓紅棗茶或地瓜糖水等甜品，象徵苦盡甘來、好事到來。適度享用甜食，也能在忙碌的年末替自己增添一點愉快感。
3、整理衣櫥助財氣流動
趁著節氣轉換整理衣櫥、舊物及錢包，把一年沒有穿過的衣物捐出或回收，藉由清除不再需要的物品，象徵除舊布新，也為生活迎接新的機會。
小雪後3生肖運勢旺！屬虎財運適合長期布局
◼︎生肖虎
屬虎者容易因貴人協助及人際互動迎來機會，工作上只要按部就班推進，就有望獲得上司肯定。感情方面，單身者有機會遇到價值觀相近的對象，有伴者則適合安排旅行或討論未來。財運表現亮眼，可趁此時規劃長期儲蓄與理財。
◼︎生肖兔
屬兔者人際運勢看好，多參與社交活動，有機會認識貴人，也可能接觸新的邀約及合作。單身者桃花運旺，有望遇到認真交往的對象；有伴者可透過約會維持感情熱度。不過社交增加也可能帶來額外開銷，應留意控制不必要的支出。
◼︎生肖羊
屬羊者貴人運有望提升，工作上可主動向同事或主管提出需求，獲得支持的機會增加。感情方面，單身者可多留意溫柔體貼的對象，有伴者則適合一起培養共同興趣。財務上要避免衝動購物，資金以長期規劃為主，提升生活安全感。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「科技紫微網-星座算命」指出，2026年小雪運勢期間為11月22日至12月6日。此時尚未進入最寒冷的時節，民眾可趁機收心養氣，透過日常小事調整狀態，靜待貴人與財氣到來。
1、曬暖陽補元氣
小雪前後白天逐漸縮短，建議把握清晨或中午，到戶外曬曬溫暖的陽光，也可默念「心暖則運轉」，提醒自己維持好心情，避免寒冷與疲憊影響身心。
小雪當天可選擇紅豆湯、桂圓紅棗茶或地瓜糖水等甜品，象徵苦盡甘來、好事到來。適度享用甜食，也能在忙碌的年末替自己增添一點愉快感。
3、整理衣櫥助財氣流動
趁著節氣轉換整理衣櫥、舊物及錢包，把一年沒有穿過的衣物捐出或回收，藉由清除不再需要的物品，象徵除舊布新，也為生活迎接新的機會。
小雪後3生肖運勢旺！屬虎財運適合長期布局
◼︎生肖虎
屬虎者容易因貴人協助及人際互動迎來機會，工作上只要按部就班推進，就有望獲得上司肯定。感情方面，單身者有機會遇到價值觀相近的對象，有伴者則適合安排旅行或討論未來。財運表現亮眼，可趁此時規劃長期儲蓄與理財。
屬兔者人際運勢看好，多參與社交活動，有機會認識貴人，也可能接觸新的邀約及合作。單身者桃花運旺，有望遇到認真交往的對象；有伴者可透過約會維持感情熱度。不過社交增加也可能帶來額外開銷，應留意控制不必要的支出。
◼︎生肖羊
屬羊者貴人運有望提升，工作上可主動向同事或主管提出需求，獲得支持的機會增加。感情方面，單身者可多留意溫柔體貼的對象，有伴者則適合一起培養共同興趣。財務上要避免衝動購物，資金以長期規劃為主，提升生活安全感。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。