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▲沖繩市Koza Shinkin球場為廣島鯉魚隊春訓基地。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場內野為黑土。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場外野為天然草皮。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場入口處，陳列廣島鯉魚隊紀念品，圖中為傳奇投手黑田博樹。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場室內牛棚。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場球員更衣室。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

▲沖繩市Koza Shinkin球場室內打擊練習場。（圖／記者陳柏翰攝,206.11.21）

2026日本冬季棒球聯盟（JWL）將於明（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，邁入第5年，參賽人數突破150人，寫下賽史新紀錄，中華職棒統一7-ELEVEn獅投手哀宥宇、捕手吳柏賢以及中信兄弟內野手王興楷皆有參賽。主場館Koza Shinkin球場為日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊春訓基地，另一側還有面積寬闊的室內打擊練習場，訓練區域相當充足。日本冬盟位於沖繩縣，今年邁入第5屆，參與球員來自17個國家與地區、超過150位球員，寫下賽史新紀錄。其中統一獅派遣投手哀宥宇、捕手吳柏賢，中信兄弟派遣內野手王興楷參賽，3位19歲小將皆被分配在Advance聯盟LEQUIOS隊，國立體育大學投手吳祉恩以及一般報名的內野手曾泓銘，則被分配到Tryout聯盟。日本冬盟主要訓練、比賽場地位於沖繩市Koza Shinkin球場，為日本職棒廣島鯉魚隊春訓基地，內野界內區採用黑土、界外區為人工草皮，外野則是天然草皮，可容納1萬5260位球迷入場。JWL代表知花真斗表示，Koza球場是沖繩縣第二好的球場，僅次於那霸市奧武山棒球場（巨人隊春訓基地），除了春訓由廣島隊使用，平常會給基層高中、國中作為練習場地。兩側配有兩道基礎室內牛棚以及一道室內打擊區，在球場另一側則有面積寬闊的室內打擊練習場，訓練區域相當充足。此外，Koza球場周圍除了室內打擊場，還有田徑場、武道館以及B聯盟琉球黃金國王隊的主場「沖繩三得利體育館」，知花真斗指出，整座園區設施相當齊全，國王隊的門票更是一票難求，這也展現出沖繩地方政府與沖繩民眾對運動的高度支持。日本冬盟明日將展開例行賽，12月5日將進行明星賽，12月16日、17日為季後賽與冠軍賽，轉播單位為DAZN（台灣也可收視）。值得一提的是，日本冬盟除了訓練與比賽，每天都會安排不同主題的課程，幫助選手更了解自己的身體，像是「從骨骼觀點打造身體」、「豐田式跑壘」以及「從血糖看身心調整」等12堂課程。