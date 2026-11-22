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美國職籃NBA開季剛滿一個月，聖安東尼奧馬刺在經歷開季2連敗後拉出一波隊史十多年來最長的12連勝狂潮，戰績高居西區與全聯盟前段班。《The Ringer》知名數據分析師戈茲伯里（Kirk Goldsberry）近期撰文揭秘指出，馬刺本季正以史無前例的空中接力（Alley-oop）火力改寫NBA歷史，場均高達4.4次空拋得分不僅遠超當年擁有保羅（Chris Paul）、葛里芬（Blake Griffin）與喬丹（DeAndre Jordan）的洛杉磯快艇「空拋之城（Lob City）」。戈茲伯里在深度數據分析中指出，自2013-14賽季NBA啟用球員追蹤系統（Player-Tracking Era）以來，從來沒有任何一支球隊能在單季場均完成超過3次以上的空中接力得分，然而本季的馬刺卻繳出驚人的「場均4.4次空拋命中」，徹底碾壓歷史紀錄。許多老球迷或許會好奇：當年由巔峰保羅掌舵、搭配喬丹與葛里芬兩大飛人坐鎮的經典快艇「空拋之城」，數據究竟如何？事實上，那支以華麗空接聞名的快艇隊，單季最高紀錄也從未超過場均2.3次空拋命中。馬刺不僅早在上賽季就已超越這項數字，本季更是幾乎將昔日快艇的紀錄翻了整整一倍。戈茲伯里直言，這一切的基礎當然建立在「NBA史上最強空接終結者」文班亞馬（Victor Wembanyama）身上——他正以史無前例的頻率在籃框上肆虐，防守者面對他的垂直高度與臂展根本束手無策。當然，空中接力需要傳球者與終結者的完美配合。戈茲伯里進一步分析，馬刺輪換陣容中擁有三名頂尖的進攻型後衛，其中二年級後衛卡斯特（Stephon Castle）與明星主控福克斯（De'Aaron Fox）更是餵球給文班亞馬的箇中好手，放眼全聯盟空拋連線次數排名前兩名的雙人組，全數由身穿銀黑戰袍的馬刺球員包辦。至於另一名備受矚目的20歲二年級生哈珀（Dylan Harper），雖然並未出現在空拋餵球榜單前兩名，但他自己就能以頂級效率完成籃下終結。哈珀本季場均得分從菜鳥年的11.8分暴漲至18.3分，已蛻變為全聯盟籃下終結能力最強的後衛。數據顯示，在開季至今全聯盟24名於籃下合理衝撞區（Restricted Area）出手至少50次的球員中，文班亞馬以82%的恐怖命中率高居第一，而緊追在後排名第二的正是命中率高達80%的哈珀；同時，哈珀也是目前全聯盟唯一一位場均禁區得分突破10分大關的一年級或二年級生。戈茲伯里在文末笑稱，任何想終結馬刺連勝的球隊，首要任務只有一個：「先想辦法在籃框底下攔住這群怪物吧！」