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別省小花大錢！《勞工職業災害保險及保護法》規定，已辦理登記或設有稅籍等事業單位的雇主，不論僱用勞工人數，皆應成立投保單位，即時為勞工辦理參加勞工職業災害保險。違者可處2萬元以上10萬元以下罰鍰外，若勞工不幸遭遇職業傷病、失能或死亡並請領保險給付者，勞保局於核發保險給付後，也會依《災保法》向雇主追繳數十萬、甚至上百萬的保險金額。據勞動部統計，今年1月至10月新收勞動行政事務之訴願案件數共計1,850件，以《勞動基準法》407件（占新收案件22%）、《就業服務法》228件（占新收案件12.32%）及《勞工職業災害保險爭議》208件（占新收案件11.27%）為前3大類。其中，《災保法》依法要求已辦理登記或設有稅籍等事業單位的雇主，不論僱用勞工人數，皆應成立投保單位，並於所僱勞工到職之當日，即時為其辦理參加勞工職業災害保險；而勞工職業災害保險係屬強制性社會保險，任何理由都無法排除《災保法》適用。然而，有部分業者因為遺忘或是為了省錢，沒有按月繳納不到百元的保險費，卻引發更嚴重的後果。首先，針對未依規定辦理加保之雇主，除將面臨2萬元以上10萬元以下罰鍰外；其次，若勞工不幸遭遇職業傷病、失能或死亡並請領保險給付者，勞保局於核發保險給付後，也會依《災保法》第36條規定向雇主追繳相當之保險給付金額。原本每月繳納費用可分攤雇主對勞工發生職業災害補償責任，反而要被迫繳納數十萬，甚至上百萬元保險給付風險。