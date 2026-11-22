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▲統一獅總教練林岳平親赴日本冬季聯盟觀賽。（圖／記者陳柏翰攝,2026.11.22）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今年冬天安排部分選手參加台灣冬季聯盟（AWB）與日本冬季棒球聯盟（JWL），其中獅隊主力外野手林佳緯今年被分配到台灣冬盟，成為賽事一大亮點。不過林佳緯日前受訪時曾透露，得知要打冬盟時很意外，引發不小討論。獅隊總教練林岳平今（22）日現身沖繩，談到派遣林佳緯冬季練功一事，他笑說，「不知道沒關係，人要出現就好。」餅總指出，球隊的用意是希望林佳緯拉長賽季，讓身體學習如何適應長期賽事。林佳緯日前在受訪時，曾透露得知要打台灣冬盟的消息很驚訝，因此取消原本自費赴日自主訓練的行程安排，成為冬盟開打前的意外插曲。獅隊總教練林岳平今日現身沖繩的日本冬盟賽事，被問及此事，他笑說，「他不知道（要參賽）沒關係，但比賽的時候，要出現就好了，這是球隊的安排，不是我安排的。」餅總解釋，讓林佳緯打冬盟的目的是希望不要提早中斷賽事，「他亞冠賽打完，其實到明年的春訓足足有快2個月的時間。」餅總指出，林佳緯去年失敗就是提早休息，加上退伍後歸隊調整時間緩慢，「所以今年的賽事已經算有點不順，那前面慢掉，就後面補，希望他再多參加我們台灣的冬盟，休一個月再重新（準備春訓）。」餅總表示，球隊在冬季的規劃並非由他一人主導，「但這是球隊裡最終討論的方案，他（林佳緯）認為不知道也沒關係，因為最終人要在那裡就好了。去到一個新環境裡面，希望他能夠全力去把他現有的狀況表現出來。」餅總直言，不會在意林佳緯在冬盟的成績，「他已經在一軍可以打120支安打了，不是讓他去那邊打出優異的成績，是學習拉長比賽的時間，身體要適應長期賽事，要怎麼去運作。賽事強度有高有低，亞冠賽比較高，那現在接冬盟，讓他學習在高低強度間的適應。」