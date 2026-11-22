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出國回家「行李箱多2張英文紙條」！竟是被海關打開檢查

▲有民眾前陣子出國，返家後打開行李箱發現2張安檢通知單。（圖／取自photoAC）

其中一張是行李檢查結果單，表明未發現危險物品、違禁品或非法物品；另一張則是行李安檢通知單，主要說明機場安檢人員依法有權打開託運行李檢查，必要時可能破壞鎖具

行李箱多出安檢通知單別丟！地勤揭用途快拍照「成求償關鍵證據」

其是由美國運輸安全局（TSA）或他國當地海關單位留下的「檢查通知」。當海關人員在行李掃描時發現可疑物品，依法可以在未通知旅客情況下打開行李進行人工檢查，並在檢查完畢後，會於行李內放入這張紙條，以此告知旅客「您的行李已經被檢查過」。

不少人出國旅遊返家前，都會將行李箱塞滿戰利品，但近日有遊客回家後發現行李箱突然「多出2張英文紙條」，一看才得知竟是行李安檢通知單，一張是檢查結果單，另一張則是安檢通知單。近日一名女網友在Threads發文，表示前陣子出國返家後，打開行李箱突然驚見2張安檢通知單，她透露自己帶著25吋行李箱出國，回國前把行李箱塞得滿滿的，幾乎毫無縫隙，當初花了不少力氣才全部整理好，好在安檢人員打開行李箱檢查並沒有大幅翻動，但也不禁讓她困惑「怎麼打開的？」從畫面中可見，2張文件均由泰國機場公司（AOT）旗下廊曼國際機場開立，至於海關是如何打開遊客行李箱，不少人點出重點在於「TSA海關鎖」，其是國際通用的密碼鎖，能夠在出入境時讓海關快速開啟檢查，同時降低行李箱損壞機會，「海關行李箱鑰匙幾乎全世界通用可以開」、「如果你的行李箱鎖上面有個菱形圖案+編號，海關有通用鑰匙可以打開」。事實上，地勤兼部落客「克米&莉雅 I 最後登機廣播」曾解釋，不少人從美國、歐美或其他國家回國後，會發現行李箱被放入神秘紙條，但這張紙其實是相當重要的證明文件，但被檢查後通知單不可以隨便丟棄，其相當於一份「官方紀錄」，若旅客後續發現行李內有物品遺失、損壞或懷疑遭竊，這張紙可以協助旅客追溯是哪個單位進行檢查、何時被打開、應該聯繫哪個部門。倘若這張紙已經被丟棄，後續要追查、申訴或求償時，會缺乏關鍵證據。「克米&莉雅 I 最後登機廣播」建議民眾，打開託運行李時，請先留意有沒有收到檢查通知單，並趕緊拍照留存紙條內容，以防後續需要查證時遺失或丟棄，如果行李內容物不幸有遺失問題，請務必依照紙上資訊聯繫該國單位。