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總教練 總冠軍數 奪冠年份與所屬球隊 歷史地位與備註 洪一中 7冠 2006、2012、2014、2015、2017、2018、2019（La New熊／Lamigo桃猿） 中職史上最多冠總教練，並曾締造三連霸（2017–2019） 徐生明 3冠 1997、1998、1999（味全龍） 首位達成三連霸的本土總教練，帶領早期味全龍建立王朝 林易增 3冠 2001、2002、2003（兄弟象） 接手兄弟象後直接締造隊史第二次三連霸（二代象王朝） 呂文生 3冠 2007、2008、2009（統一7-ELEVEn獅） 率領統一獅締造隊史唯一一次三連霸王朝 林威助 3冠 2021、2022（中信兄弟）、2025（富邦悍將） 曾率中信兄弟完成二連霸（台灣大賽8連勝），轉戰富邦後再奪1冠 葉君璋 3冠 2016（義大犀牛）、2023、2026（味全龍） 唯二在兩支不同球隊奪冠的三冠教頭，率味全龍重返中職後兩度封王

▲葉君璋執教味全龍期間，一軍累計拿下349勝357敗14和（勝率4成94），執教生涯總勝場數更推進至518勝557敗17和。（圖／味全龍提供）

▲2023年味全奪冠，徐若熙勇奪台灣大賽MVP，當時他就特別感謝恩師葉君璋。（圖／味全龍提供）

執教階段 任職期間 重大戰績與成就 離任／轉折背景與團隊氛圍 義大犀牛 2015年下半季－2016年 2016年台灣大賽總冠軍 2016年年度最佳總教練 2015年季中接掌兵符，迅速整合戰力於隔年率隊奪得隊史首冠 富邦悍將 2017年－2018年7月 延續球團轉賣後執教（生涯一軍累計518勝） 2018年季中因戰績不佳主動請辭；坦言球隊有底子但團隊氛圍與選手心態不佳，盼藉換帥刺激改變 味全龍 2019年－2026年 2023、2026年台灣大賽總冠軍 2023、2026年年度最佳總教練 一軍累計 349勝357敗14和 從零打造擴編球隊並培育徐若熙、郭天信、劉基鴻等主力；奪下回歸第2冠後傳出功成身退，盼為球隊帶來新化學效應

中華職棒味全龍今年在台灣大賽以4勝2敗力退中信兄弟，勇奪隊史第6座總冠軍、也是自2019年重返一軍舞台後的第2座總冠軍金盃。然而就在味全龍今（22）日於台北市舉辦盛大封王遊行的喜慶時刻，卻驚傳冠軍總教練葉君璋即將卸下主帥兵符。葉君璋執教生涯目前拿過三座台灣大賽冠軍，唯史上第6人，在義大犀牛首奪冠軍後，在富邦悍將重重摔了一跤，但是金子總會發光，他沉澱打磨、赴美精進，最終在味全龍兩度捧盃，也讓自己躋身殿堂。2019年4月，味全龍宣布重返中職並任命曾於美國職棒克里夫蘭印地安人小聯盟體系進修執教的葉君璋出任首任總教練。面對一支全是年輕新秀、毫無一軍經驗的擴編球隊，葉君璋將美式科學化訓練與細膩的捕手養成哲學注入龍隊，從選秀與農場體系一步步親手雕琢出徐若熙、郭天信、劉基鴻等新一代看板球星。經過二軍磨練與一軍陣痛期後，葉君璋先是在2023年率領味全龍奇蹟般奪下回歸後首座總冠軍，今年更帶領龍隊在例行賽打出67勝53敗（勝率5成58）的強勢表現勇奪上半季冠軍，並在台灣大賽以4勝2敗擊敗中信兄弟再奪一冠，個人也三度獲頒中職年度最佳總教練（2016、2023、2026）。統計他執教味全龍期間，一軍累計拿下349勝357敗14和（勝率4成94），執教生涯總勝場數更推進至518勝557敗17和，成功將味全龍打造成中職最具競爭力的勁旅。葉君璋在今年頒獎典禮獲頒最佳總教練時便已埋下伏筆，他當時感性表示：「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」同時坦言自己已經盡力，不確定能否再帶給球隊更多東西，認為「或許換人掌兵符會帶來不同的化學效應，也不是一件壞事。」8年前離開富邦悍將，球隊戰績不佳，葉總黯然下台，如今他在味全兩度捧盃，證明自己執教能力。2015年季中葉君璋接任義大犀牛總教練，隔年（2016）便率隊奇蹟奪冠；然而2017年富邦金控接手球隊並網羅大批大牌球星後，團隊化學效應卻始終未能整合。2018年7月30日，葉君璋因富邦戰績低迷主動請辭，當時他受訪時直言「自己不適合擔任富邦總教練」，並點出問題核心：「富邦是一支很有底子的球隊，只是現階段團隊的氛圍和選手的心態不是很好，結果反映在戰績上，總教練是球隊的頭，換一個人來帶，選手的心態和想法不同，或許就能激盪出不一樣的火花。」當年面對資深球星雲集卻士氣低落的富邦，葉君璋選擇以請辭承擔戰績責任、試圖打破僵化的休息室氣氛。如今在味全龍，他則是親手拉拔一群子弟兵從無到有、建立起緊密且充滿拼勁的團隊文化。2023年味全奪冠，徐若熙勇奪台灣大賽MVP，當時他就特別感謝恩師：「好的人很多，整隊都很好才能拿下冠軍，這個MVP屬於大家。」他更提到，想把這個榮耀獻給「葉總」葉君璋及防護團隊，「前面開刀都是防護團隊在照顧我，在我可以開始丟球之後，葉總調整我的每一個動作，沒有他們就不會有今天的我。」