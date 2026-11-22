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今晨白天高溫27度 白天氣溫明顯回升

▲11月22日清晨受輻射冷卻影響，新竹縣關西鎮出現6.6度低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有8度；白天氣溫明顯回升，中南部高溫可達27度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週二鋒面報到、連3天濕涼有雨

▲11月25日至26日受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北、東半部降雨較明顯；28日投票日東北季風再增強，但水氣偏少，降雨主要集中迎風面。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

11/28投票日天氣 氣象署：北部高溫24度、偏乾少雨

▲中央氣象署指出，11月22日至23日各地大多為多雲到晴，23日晚間北部開始有零星降雨；24日鋒面通過，北部、東半部及恆春半島降雨明顯增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（22）日迎來24節氣「小雪」，中央氣象署觀測，新竹縣關西鎮今晨出現6.6度低溫，不過隨著東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，中南部高溫可達27度，全台大多為多雲到晴的好天氣。中央氣象署預報員張承傳表示，好天氣將持續到明（23）日，週二（24日）鋒面通過、東北季風增強，北台灣轉為濕涼天氣，週六（28日）九合一大選投票日，雖有另一波東北季風增強，但這波冷空氣偏乾，北部高溫約24度，只有迎風面局部有雨，其餘地區天氣相對穩定。中央氣象署指出，今天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星降雨。不過清晨因為天空晴朗，輻射冷卻效應明顯，新竹縣關西鎮出現6.6度低溫。氣象署預報員張承傳指出，今天清晨台南以北普遍有11至12度左右的低溫，但隨著白天太陽露臉，各地氣溫將明顯回升，桃園以北及東半部高溫約22至24度，新竹以南可達25至27度，尤其西半部日夜溫差較大，民眾早晚仍要注意保暖。好天氣還能維持多久？張承傳表示，明天的天氣與今天相似，各地大多為多雲到晴，白天氣溫還會持續回升，北部高溫約26至27度，中南部27至28度，東部約24至25度。不過，明天晚間鋒面逐漸接近，北部可能開始出現零星降雨。真正的天氣轉變將從週二（24日）開始，隨著鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星降雨機率。氣溫方面，張承傳指出，這波冷空氣強度不如前一波，低溫大約維持16至17度，但因為水氣較多，北部及東北部白天高溫將降至20至23度，東部約23度，中南部約23至26度。預計週四東北季風逐漸減弱後，氣溫開始回升，北部高溫可回到23至25度；週五（27日）天氣也會轉乾，只有東半部、恆春半島及北部山區有局部降雨，其餘地區大多為多雲天氣。下週六（28日）就是2026九合一大選投票日，張承傳表示，雖然當天又有一波東北季風增強，但與週二至週四的濕涼天氣不同，投票日這波東北季風偏乾，預測只有基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區也有零星降雨機率，其他地區則大多維持多雲到晴，中南部天氣相對穩定。週六隨著東北季風增強，氣溫會再稍微下降，北部白天高溫約24度，整體以乾涼天氣為主。