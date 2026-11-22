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黑五是什麼？黑色星期五由來 感恩節隔日促銷活動

▲往年台灣好市多黑五購物節首日，一早就能見到消費者排隊盛況。（圖／記者鍾怡婷攝）

台灣好市多11/23提早登場14天！升級黑鑽卡提早入場

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黑五（Black Friday）是什麼？源自美國感恩節（11月第四個星期四）隔日的促銷活動，今年台灣好市多（Costco）黑五提早11月23日登場，連續14天開搶除濕機、黃金逾700項優惠商品，升級黑鑽卡享提早一小時07:30優先入場；內行人分享Uber Eats外送優惠「線上免排隊買法」。一年一度的全球響應的購物活動「黑色星期五」即將到來！許多人好奇「黑五是什麼？」黑五源自美國感恩節（11月第四個星期四）隔日的實體店面大促銷狂歡日，今年2026年的黑色星期五則落在11月27日。事實上，「黑五」最早可追溯至1950～1960年代，形容因感恩節隔日促銷活動、而出現大量採購人潮與塞車情形；也有店家記帳本從「紅字虧損」轉為「黑字獲利」的說法。今年2027年，台灣好市多（Costco）宣布破天荒提早搶跑，年度「黑色購物節」將於11月23日盛大登場，且首度將活動檔期從以往的7天大幅拉長至14天！◾️：每日上午即可優先入場。◾️：每日上午開放入場。◾️：Samsung 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、Dyson空氣清淨機、DREAME三合一吹風直髮器。◾️：LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲、限量黃金珠寶。連續兩週推出超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。提醒大家，台灣好市多預計從11月22日起，連續14天於每日下午4點，在台灣好市多官方Facebook與Instagram公布「隔日精選優惠商品」，建議民眾天天鎖定社群，掌握採購重點。內行人分享，今年好市多黑五可透過Uber Eats下單，許多商品不僅免早起到現場排隊，搭配特定信用卡還可能更划算。許多網友紛紛留言直呼：「以後不用為了買特價品早起排隊了，直接叫外送超聰明！」、「不用去賣場搶車位就贏了」。