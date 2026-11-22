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金馬獎即將在今（22）日晚間舉行，回顧過往爭議，曾奪過奧斯卡「最佳導演獎」等國際獎項的導演李安，竟曾差點被金馬獎拒之門外，原因是他在當時還較為保守的1993年推出了同志電影《囍宴》，金馬評審於會議上討論該片是否入圍時，有評審提出同志電影入圍恐助長同性戀風氣、釀成愛滋病氾濫，但多數評審則認為電影不該受限於道德偏見，並投票將《囍宴》加入入圍名單，最終該片也成功奪下多項獎項，讓外界都讚爆。李安執導的同志題材電影《囍宴》在1993年推出，而當時1990年代初期的台灣社會風氣仍相當保守，對同性戀與愛滋病的認知充滿偏見與恐懼。因此該片在第30屆金馬獎評審會議上，也受到部分評審的反彈，認為片中兩名男人吻在一起的畫面、對同志的描寫，恐會造成家庭倫理崩潰，甚至釀成愛滋病氾濫。然而，其他評審則保持不同意見，認為李安在《囍宴》中，以溫暖、幽默且具華人家庭倫理深度的視角處理同性情感，並認為電影不應受限於道德偏見，最終大多數評審投給了《囍宴》一票，讓該片不僅入圍，甚至成功斬獲「最佳劇情片」、「最佳導演」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳原著劇本」等多項大獎，成功獲得肯定。除此之外，《囍宴》還榮獲第43屆柏林電影節最佳電影金熊獎，以及奧斯卡最佳外語片獎提名、金球獎最佳外語片獎提名，成功被世界看到。《囍宴》由趙文瑄、金素梅、歸亞蕾、郎雄、米歇爾·利希滕斯坦等人主演，劇情講述旅居美國的台灣男同性戀者高偉同（趙文瑄 飾），為了應付父母的催婚壓力，協助來自中國的女畫家顧葳葳（金素梅 飾）取得綠卡而協議假結婚。不料父母突擊赴美為他辦盛大婚禮，在鬧洞房與酒精作用下，導致葳葳意外懷孕，最終父母得知同志真相後默默接受，葳葳也決定留下孩子，由偉同、伴侶賽門（米歇爾·利希滕斯坦 飾）與葳葳共同撫養。