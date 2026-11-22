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輝達涉非法對中出售晶片 加州擴大調查刑事責任

黃仁勳捲中國間諜婚外情風波 FBI也介入調查

婚外情與非法晶片交易未必相關 檢方：兩者可能都不成立

最重恐面臨刑事起訴 非法獲利也可能遭追繳

美國晶片巨頭輝達（Nvidia）近期深陷爭議，除了創辦人黃仁勳因涉及疑似中國間諜的婚外情風波而卸下執行長職務，公司也遭質疑非法向中國出售先進晶片，並可能對投資人隱瞞相關資訊。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）週五（20日）證實，州政府已針對輝達展開調查，範圍不僅涉及民事責任，也包括可能違反加州刑事法律的行為。若最終查出違法事證，輝達除了可能面臨鉅額罰款，還可能遭到刑事起訴。根據《彭博》報導，加州檢察長邦塔20日接受專訪時表示，州政府正調查輝達是否非法向中國出售先進晶片，以及公司或前執行長黃仁勳是否曾向投資人及社會大眾提供不實資訊。邦塔指出，如果輝達或黃仁勳在晶片銷售問題上誤導公眾，可能觸犯多項加州法律，相關規範同時涵蓋民事與刑事責任。他表示：「我們正在檢視的基本法律架構，是加州法律中禁止誤導投資人及公眾的規定，包括民事和刑事法律，而這方面有多項不同法律可能適用。」邦塔19日已宣布向輝達發出傳票，要求公司提供與調查相關的資訊，讓這家總部位於加州聖塔克拉拉的晶片巨頭面臨進一步法律壓力。值得注意的是，加州檢察長辦公室最初宣布調查時，並未提及可能涉及刑事違法問題，直到邦塔20日受訪才進一步揭露調查範圍。對於相關調查，輝達尚未立即回應媒體置評請求。這起調查部分源自黃仁勳近期爆出的私人關係爭議。相關資訊顯示，黃仁勳曾與一名疑似中國間諜的女子發生婚外情，而該名女子任職於一家總部設在新加坡的企業，該公司曾取得輝達生產的先進晶片。事件曝光後，輝達陷入前所未有的危機，不僅引發股價大幅下跌，也導致黃仁勳遭撤換執行長職務。美國聯邦政府目前也正從不同層面調查輝達的相關行為。美國總統川普（Donald Trump）先前表示，聯邦調查局（FBI）正在調查黃仁勳與疑似中國間諜之間的關係。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則指出，輝達內部調查將有助於釐清，公司是否在銷售高階晶片時過於寬鬆，導致產品可能流入中國。貝森特接受《Newsmax》訪問時表示，隨著輝達展開內部調查，外界應能逐步了解事件實際情況，以及公司在晶片銷售過程中究竟發生了什麼問題。不過，邦塔強調，黃仁勳與疑似中國間諜的私人關係，以及輝達是否非法向中國出售晶片，兩者未必存在直接關聯。他指出，即使調查最終認定輝達涉及非法銷售晶片或誤導投資人，也不代表相關行為一定與黃仁勳的婚外情有關。邦塔表示：「可能其中一項成立，也可能兩項都不成立，這正是我們展開調查的原因。」他進一步解釋，黃仁勳的私人關係可能與晶片銷售完全無關，而輝達可能自行從事相關交易；反過來說，也可能無論是否存在婚外情，輝達根本沒有非法向中國出售晶片。邦塔強調，調查目的就是釐清事實，而非預先認定公司或個人違法。針對可能的法律後果，邦塔表示，如果調查最終確認輝達違反加州法律，法院可能下令禁止公司繼續從事相關違法行為，並要求返還非法交易所獲得的利潤。由於輝達先進晶片涉及龐大商業利益，若確實存在非法銷售行為，相關追繳金額可能相當可觀。此外，邦塔也不排除調查最終演變為刑事案件，讓輝達面臨刑事起訴及相關財務處罰。不過，他強調，是否涉及刑事責任，仍須取決於實際調查結果，包括相關人員在何時知悉哪些資訊、是否具有違法意圖，以及具體行為等因素。邦塔表示，調查同樣可能得出輝達並未非法向中國出售晶片，也未誤導投資人的結論。