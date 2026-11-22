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全聯買一送一！超級週年慶拚黑五購物節

小雪降溫發威！火鍋祭名店湯底「第二件5折」起

▲全聯小雪火鍋祭，湯底「第二件5折」起優惠。（圖／翻攝自全聯FB）

全支付「滿千贈800點」！鎖定假日省錢：今天先囤貨

台灣好市多11/23提早登場14天！升級黑鑽卡提早入場



2026台灣好市多黑五購物節優惠：



2026台灣好市多黑五購物節優惠： 活動時間：



11月23日至12月6日連續14天



◾️黑鑽會員：每日上午7:30即可優先入場。



◾️：每日上午即可優先入場。 ◾️金星會員及商業會員：每日上午8:30開放入場。



◾️：每日上午開放入場。 熱門商品：



◾️3C與家電：Samsung 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、Dyson空氣清淨機、DREAME三合一吹風直髮器。



◾️：Samsung 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、Dyson空氣清淨機、DREAME三合一吹風直髮器。 ◾️生活用品與生鮮：LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲、限量黃金珠寶。 ◾️：LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲、限量黃金珠寶。

▲好市多黑五來了，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場。（圖／好市多提供）

迎接「黑色星期五」購物節狂歡與農曆「小雪」節氣降溫發威，全聯福利中心表示，超級週年慶「買一送一」起超過300款商品，火鍋湯底「第二件5折」；內行推薦每周六日使用全支付全額支付滿1000元還加贈800限時福利點，今天就衝全聯囤貨了。力拚黑五購物節！全聯福利中心表示，今年超級週年慶11月20日至12月3日，破盤超殺祭出憑卡「買一送一」起超過300款商品。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家整理臉書社團與Dcard等論壇上，受到網友熱烈推薦的「戰利品清單」，其中討論度最高的划算商品為：◾️：包括可立雅廚房紙巾、春風及蒲公英抽取式衛生紙，防霉抗菌洗衣精、洗碗精、洗髮精，及高露潔及黑人牙膏等高耗品，因為沒有效期壓力，被網友公認是「閉眼買都划算」的黑五首選。◾️：西雅圖咖啡豆、白咖啡、濾掛咖啡與桂格鮮奶麥片等品項皆在優惠之列，許多上班族趁機囤滿半年份的辦公室糧食。◾️：各類海苔脆片、蘇打餅、果乾與泡麵買一送一，成為家庭客推車裡堆滿的重點目標。隨著東北季風增強與「小雪」節氣報到，氣溫下探，社群上關於「天冷在家吃鍋」的討論迅速飆高。全聯趁勢推出「火鍋祭」神助攻，實體門市指定常溫火鍋湯底同系列享有「第2件5折起」的優惠。推薦老四川胡椒豬肚、雞湯大叔御膳花膠金湯燉雞鍋、涓豆腐辣牛肉風味鍋等都在折扣範圍內，讓不少網友分享，「在家煮最划算」，湯底半價再配上生鮮食材，不用到餐廳吹風排隊還有划算優惠。全聯超級週年慶還有隱藏優惠加碼：◾️：每週六、日使用「全支付」單筆消費滿1,000元，即可獲贈限時福利點800點。：購買日用品單筆滿100元，還能額外獲贈1積分。家庭清潔劑滿399元折40元。CASABLANCA HOME限時加碼，週六日滿600元共贈6枚印花。泡菜食堂冷藏泡菜1件、加購生鮮肉品1件現折10元等。