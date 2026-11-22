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選戰倒數6天，台北市長蔣萬安為搶小草票，昨晚合體民眾黨創黨主席柯文哲。不過前藍委羅淑蕾則痛斥，「沒有什麼藍白合啦！看著鬼！總統大選的教訓還不夠嗎」。蔣萬安今（22）日則說，不該把民眾黨對他們的支持視為理所當然。蔣萬安說，這一次選舉，在很多縣市，藍白之間都有非常好的默契以及合作關係。不管大家看到新北市、桃園、臺中、台南甚至高雄，包括宜蘭，甚至嘉義。其實就是志同道合、有共同目標，在野陣營並肩作戰。不過告發京華城案的藍市議員鍾小平昨也示警，此舉恐讓藍營掉兩席議員。蔣萬安則重申，這次最重要目標是藍白席次極大化，國民黨也有非常多優秀議員，希望所有優秀議員候選人都能夠進入北市議會。羅淑蕾昨出席市議員秦慧珠感恩晚會，談到藍白合痛斥，白是有利要蹭國民黨，國民黨員眼睛要看清楚，誰才是忠黨愛國，是秦慧珠，她這幾天看了心裡很難過，她很久沒在公共場合出面，因為不願意淌政治渾水、很無情，什麼藍白合，民眾黨是在蹭國民黨、吸國民黨血、啃國民黨的骨，選舉要靠自己、要有骨氣。