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▲佐佐木朗希2025年加盟道奇時同樣未滿25歲，最終只能在國際簽約額度內取得650萬美元簽約金。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平與佐佐木朗希明明已是日職頂尖球星，赴美時卻只能領取受限的國際簽約金。大聯盟球員工會（MLBPA）在新一輪勞資談判提出改革，要求替具有海外職業經驗的年輕球員另設獨立簽約金池，避免他們繼續與業餘新秀競爭同一筆額度。依照現行大聯盟制度，海外球員必須同時年滿25歲，並在大聯盟認可的外國職業聯盟效力至少6個球季，才可不受國際簽約金池限制。只要未能同時符合兩項條件，即使已在日職、韓職或中職一軍證明實力，仍會被列入國際業餘自由球員市場。這項制度最具代表性的案例就是大谷翔平。大谷2017年底離開日本火腿時只有23歲，天使只能動用國際簽約額度，提供231萬5000美元簽約金；他升上大聯盟後，首年年薪也只能從當時的聯盟最低薪資54萬5000美元起跳。以大谷當時已在日職拿過年度MVP、證明投打二刀流能力的資歷來看，這份合約遠低於正常自由市場身價。若他等到25歲再赴美，理論上就能像山本由伸一樣，直接接受各隊不受額度限制的長約競標。佐佐木朗希2025年挑戰大聯盟時同樣只有23歲，因此被納入國際簽約金池。道奇最終以650萬美元簽約金將他網羅，但相較他的年齡、球速及日職成績，仍遠低於一般自由球員市場可能取得的價碼。現行制度也讓球團陷入兩難。球隊若將大部分額度投入大谷、佐佐木這類已具職業經驗的球星，就可能被迫放棄原本追蹤多年的拉丁美洲及亞洲青少年新秀；年輕職業球員則因為受到同一筆額度限制，無法完全反映市場價值。球員工會因此提出，替「具有有限海外職業經驗」的合格球員設立獨立簽約金池，讓他們不再占用國際業餘球員額度。若新制通過，未來像大谷、佐佐木這類未滿25歲，卻已在海外職業聯盟站穩腳步的球員，便能透過另一筆資金接受球團競逐。至於橫濱高中18歲火球男織田翔希，因為尚未進入職業球隊，仍會被歸類為國際業餘球員，不是這項獨立簽約金池的直接適用對象；不過，職業球星被移出原有額度後，織田與其他青少年新秀也不必再與他們競爭有限資源。球員工會同時拒絕資方推動12輪國際選秀的提案，主張維持自由議約，並提高各隊簽約金池、放寬額度交易及超支限制，另將不占額度的簽約金門檻由1萬美元提高至7萬5000美元。不過，獨立簽約金池目前仍停留在工會提案階段，適用年資、額度及合約形式尚未定案。現行勞資協議將於美東時間12月1日到期，在薪資上限及國際選秀等議題仍有巨大分歧下，大谷、佐佐木式的「低價赴美」能否真正成為歷史，仍取決於接下來的勞資談判。