近期全球股市面臨賣壓，美股四大指數、亞股及台股紛紛遇害。然而過去被視為替代的加密貨幣、黃金同樣也出現承壓，一時難以看出資金流向。財經專家阮慕驊表示，全球現在都在瘋狂套現，似乎正在不顧成本賣出一切，除了美債ETF成了暫時的避風港外，其餘風險性資產均出現大量賣出，如此轉變難用單一事件解釋，彷彿像地平線上升起的龍捲風，瞬間撲向了全球。
美國四大指數21日全面收跌，其中費城半導體更是慘跌10.7%。而在亞股在20日表現也是慘淡，日經、韓股均重跌5%以上，台股也在同日摔下3萬8000點，一路跌至36033點，進入36K保衛戰。
然而，過去被視為股市替代選項的避風港，加密貨幣及黃金同樣沒有給予投資人好臉色。黃金從11月16日的每盎司3800美元，一路走跌到3538美元；比特幣半個月前還8萬美元，如今已來到6萬美元左右。
現金為王？阮慕驊：難以單用黃仁勳事件解釋
阮慕驊於臉書表示，「Cash is king又來了嗎？全球瘋狂套現，似乎正在不顧成本賣出一切」，他指出，Anthropic掛牌上市第二天就大跌8.50%、輝達（NVIDIA）出現連續第七周下跌的紀錄，從10月6日高點243.37美元跌至124.5美元，跌掉48%，認為市場現在也不想管基本面、價值面，就是不顧一切出售風險性資產。
他分析，除了美債ETF成了暫時的避風港外，黃金、白銀、銅也被猛烈的拋售，猛烈轉變如此之迅猛，我覺得不會是只有輝達創辦人黃仁勳單一事件可解釋，它就像一場突然在地平線上升起的龍捲風，瞬間撲向了全球風險性資產，等這場風暴過去後，你才會發現誰還活著，「活下去的人，才能彎腰收捨殘局，而且說不定，還能『撿到鑽石』。」
阮慕驊在《九八新聞台》節目「財經一路發」再指出，今年外資對於台股出現史上最大賣超，包括台積電（2330）20日遭外資賣超11,863張，合計賣超金額約314.2億元；其他像是聯電（2303）、大立光（3008）、國泰金（2882）及長榮（2603）都有相同跡象，全部都是重量級權值股以及最大的市值型ETF，套取流動性的動作非常明顯。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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然而，過去被視為股市替代選項的避風港，加密貨幣及黃金同樣沒有給予投資人好臉色。黃金從11月16日的每盎司3800美元，一路走跌到3538美元；比特幣半個月前還8萬美元，如今已來到6萬美元左右。
現金為王？阮慕驊：難以單用黃仁勳事件解釋
阮慕驊於臉書表示，「Cash is king又來了嗎？全球瘋狂套現，似乎正在不顧成本賣出一切」，他指出，Anthropic掛牌上市第二天就大跌8.50%、輝達（NVIDIA）出現連續第七周下跌的紀錄，從10月6日高點243.37美元跌至124.5美元，跌掉48%，認為市場現在也不想管基本面、價值面，就是不顧一切出售風險性資產。
他分析，除了美債ETF成了暫時的避風港外，黃金、白銀、銅也被猛烈的拋售，猛烈轉變如此之迅猛，我覺得不會是只有輝達創辦人黃仁勳單一事件可解釋，它就像一場突然在地平線上升起的龍捲風，瞬間撲向了全球風險性資產，等這場風暴過去後，你才會發現誰還活著，「活下去的人，才能彎腰收捨殘局，而且說不定，還能『撿到鑽石』。」
阮慕驊在《九八新聞台》節目「財經一路發」再指出，今年外資對於台股出現史上最大賣超，包括台積電（2330）20日遭外資賣超11,863張，合計賣超金額約314.2億元；其他像是聯電（2303）、大立光（3008）、國泰金（2882）及長榮（2603）都有相同跡象，全部都是重量級權值股以及最大的市值型ETF，套取流動性的動作非常明顯。
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