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▲ 味全龍終結者林凱威在10月29日宣布行使旅外球員權利，成為繼富邦悍將曾峻岳後，本季第2位行使旅外球員權利的中職球員。（圖／記者葉政勳攝）

▲若大聯盟球員工會提案通過，未來提早在中職打出成績的年輕球員，可能透過獨立簽約金池挑戰美職。圖為統一獅終結者鍾允華。（圖／統一獅提供）

富邦悍將守護神曾峻岳直到年滿25歲、累積6個中職球季，才擺脫大聯盟國際簽約金限制。如今大聯盟球員工會提議替年輕海外職業球員另設簽約金池，未來在中職提前打出成績的大物新秀，可能不必再為完整議價空間苦等多年。曾峻岳2023年第一次取得旅外資格時，已經是中職頂尖後援投手，最快球速逼近160公里，也曾入選經典賽中華隊。然而，他當時未滿25歲，職業年資也不到6個球季，依照大聯盟規定仍屬國際業餘自由球員。這代表曾峻岳即使已在中職一軍累積大量高張力比賽經驗，仍只能簽小聯盟合約，簽約金還要占用球團有限的國際額度。美職球團若把大筆資金用在他身上，就會排擠原本準備網羅的拉丁美洲或亞洲青少年新秀，也讓他的市場難以完全展開。曾峻岳當年最終選擇留在富邦，直到今年滿25歲並完成第6個中職球季，才符合海外職業球員豁免資格。這次透過入札制度挑戰大聯盟，不再占用國際簽約金池，也具備直接洽談大聯盟合約及進入40人名單的資格。球員工會最新提案並非直接廢除「25歲、6年」規定，而是希望替具有海外職業經驗、卻尚未達到豁免門檻的球員，設立另一筆獨立簽約金池。若提案通過，未來21至24歲就在中職一軍打出成績的球員，即使尚未累積6個球季，也不用再與16、17歲國際新秀瓜分相同額度。球團可從專屬資金中提出報價，增加參與競標的意願，球員的簽約金及議價空間也可能隨之提高。最可能受惠的是年輕投手。投手生涯受到傷勢、球速及手臂消耗影響，若為了取得完整自由市場資格必須多留數年，期間可能承擔相當大的風險；獨立簽約金池至少能降低提前赴美的經濟損失，讓球員不必在「低價出國」與「留台苦等」之間二選一。這套新制度主要針對已有海外職業經驗的球員。高中、大學畢業後直接加盟美職的台灣新秀，仍屬國際業餘自由球員，不會被放入新的職業球員簽約金池。這套新制真正可能改變的是「先進中職、再挑戰大聯盟」這條道路。過去部分年輕球員擔心加入中職後，必須等待多年才能取得較完整的海外議價權，因此傾向高中或大學畢業便直接旅美；若中職實績能換取獨立額度，留台發展就不必然等於延後旅外夢想。不過，獨立簽約金池不代表球員可立刻取得無上限合約，也不會自動排除中職球團的合約、入札及旅外資格規定。具體額度、適用年資和球員身分，仍有待新版勞資協議進一步確認。