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九合一選舉倒數 台灣揪近2700個疑似中國認知作戰帳號

不一定支持特定候選人 國安官員揭中共操作手法

74%可疑帳號標示位於中國 疑分27組批次建立

260帳號散播逾2150支AI影片 沈伯洋也成攻擊目標

Meta證實已移除帳號 否認相關帳號曾發布選舉內容

台灣九合一地方選舉將於11月28日登場，選前中國疑似加大對台認知作戰力道。根據《路透社》取得的台灣政府內部報告及官員說法，國安單位近期發現，社群平台Threads上出現近2700個疑似與中國資訊戰有關的帳號，試圖透過散播政治爭議、攻擊候選人及煽動對立，影響台灣選民投票意願。其中約260個帳號更利用人工智慧（AI）生成超過2150支影片，累計吸引235萬次互動。台灣政府已將相關帳號通報Meta，要求平台採取行動。根據《路透社》報導，3名熟悉調查的台灣政府官員及內部報告指出，國安單位近幾週在Meta旗下社群平台Threads上，發現大量疑似參與中國協同影響力行動的帳號，並陸續向Meta通報近2700個可疑帳號。這些帳號幾乎都是在過去4個月內建立，部分帳號名稱高度相似，疑似由特定操作者批次註冊。台灣將於11月28日舉行地方選舉，選出各縣市首長。這場選舉不僅被視為總統賴清德領導的民進黨執政表現的重要指標，也將影響2028年總統大選前的政治局勢。由於中國長期將民進黨視為「台獨」勢力，並拒絕與賴清德政府接觸，台灣官員擔憂，北京正趁選前加強網路操作，試圖影響選民態度及選舉結果。3名參與調查的台灣國安官員指出，這波可疑帳號活動是中國更廣泛認知作戰的一部分，目的不僅是散播不實資訊，也包括放大政治對立、削弱民眾對民主制度的信任。其中一名官員表示，中國的操作不一定是要求選民支持特定候選人，而是試圖讓台灣民眾彼此敵視，對民主制度感到厭惡，最終選擇不去投票。官員指出：「他們不一定要你支持某個候選人，而是讓人們互相對立、厭惡民主、不去投票，並加劇選舉期間的分裂。」另一名官員透露，部分帳號最初會偽裝成一般台灣網友，發布算命等日常生活話題，藉此建立可信度。等到帳號累積一定程度的信任後，便開始批評政府、攻擊候選人，接著宣稱對執政黨感到失望，因此決定放棄投票，試圖影響其他網友的政治態度。國安官員認為，這類操作的核心目的，是透過日常內容包裝政治訊息，逐步降低選民參與民主程序的意願。根據其中一份政府內部報告，在台灣通報的2400個Threads帳號中，約74%將所在地標示為中國，約25%未公開所在地，另有1%標示為俄羅斯。報告指出，這批帳號可分為27個群組，使用相似的中文名稱，但搭配不同數字編號，顯示可能透過批次方式建立。報告評估，這些帳號可能由位於中國或俄羅斯的操作者大量註冊，目的可能是影響台灣2026年地方選舉。台灣官員也指出，Threads因在台灣具有高度使用率，成為這波疑似認知作戰的主要目標，目前尚未在Instagram發現類似帳號群。除了大量建立可疑帳號，台灣政府也向Meta通報，另有約260個帳號散播超過2150支AI生成影片，疑似同樣涉及中國對台資訊操作。根據另一份政府內部報告，這些影片累計獲得235萬次互動，包括留言及分享，內容多數針對民進黨政治人物及政策進行攻擊。其中，民進黨台北市長候選人沈伯洋也是遭到針對的對象之一。部分影片指控沈伯洋學生時期曾涉及霸凌，但沈伯洋已否認相關指控。台灣官員認為，這類影片透過AI技術大量製作，再搭配社群帳號傳播，可能進一步放大政治爭議，影響選民對候選人的觀感。對於台灣政府通報的可疑帳號，Meta發言人表示，公司已將相關帳號移除，其中許多帳號先前就已遭平台系統停用。不過，Meta對這些帳號的實際活動提出不同說法，強調這批「低品質假帳號」並未發布任何與選舉相關的內容，而且多數帳號沒有追蹤者。Meta表示，未來仍將持續針對違反平台政策的帳號採取行動。台灣官員則證實，部分通報帳號已遭下架。中國國台辦未回應《路透社》的置評請求。北京過去則一再否認干預台灣選舉的相關指控。台灣國安會官員表示，中國持續透過社群平台及其他管道，試圖影響台灣選舉期間的公共討論。政府將繼續與國際盟友及負責任的社群平台合作，防止外部勢力干預台灣民主選舉。