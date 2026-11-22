柯瑞目前已經回到球隊中，仍從右側腹斜肌撕裂傷勢中積極復健，

且精神狀態相當不錯

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柯瑞傷勢狀況重大更新！科爾：回到隊上、精神良好

他已經回到球隊中，他的精神狀態很好，而且持續從傷勢中復原中。

柯瑞缺陣最大差距是什麼？科爾：球員的信心

當他在場上與不在場上時，球隊的信心有著明顯的落差。

我們唯一能擺脫低潮的方法，就是靠著全隊硬拚、先拿下一場勝利。

▲勇士總教練科爾（Steve Kerr）親自帶來柯瑞傷勢更新消息。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士近期陷入5連敗低潮，但陣中當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷勢復原傳來重大進展，根據隨隊記者弗里德爾（Nick Friedell）報導，勇士總教練科爾（Steve Kerr）透露，，談到柯瑞不在，科爾認為最大差別在於球隊信心。柯瑞本月初因右側腹斜肌撕裂傷缺陣，經診斷將缺陣至少一個月。他本季先發出賽10場，場均能攻下27.8分、3.7籃板與3.9助攻，帶領勇士在開季打出極具競爭力的表現，一波8連勝甚至一度站上西區前三，但後續傷退後，勇士一勝難求，5場輸超過100分。勇士總教練科爾日前受訪時，幾乎閉口不提柯瑞傷勢狀況，認為一切端看2周後傷勢報告而定，稍早接受隨隊記者弗里德爾採訪，科爾首度公開柯瑞近況，並帶來好消息，「另根據《Roundtable Sports》記者歐提斯（Diego Ortiz）報導，科爾談到柯瑞缺陣下對勇士最大影響，「」科爾也直指球隊走出低潮的唯一途徑：「在柯瑞正式回歸前，這支年輕的勇士必須學會如何在沒有一哥的情況下贏球，並藉此找回團隊信心。除了休賽季簽下5年延長合約、背負高度期待主力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）之外，開季表現宛如最佳新秀、完美扮演第2得分點的新秀前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg），都必須挺身而出扛起領袖重任。