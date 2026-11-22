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選戰倒數6天，民進黨立委林淑芬昨出席同黨新北市長候選人蘇巧慧造勢，脫口點名國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌及藍委翁曉玲「臭豎仔」，更重提大罷免是人民自救，台北市長蔣萬安今（22）日反問，難道想把去年大罷免精神用到今年選舉？還是拿到去年的講稿。另外針對蔣萬安昨拋出台灣好水聯盟，但對手沈伯洋說會有台灣人認為水不要好嗎？批評這是選前操作。蔣則回嗆，「會有人覺得臺北不該順起來嗎？」而針對沈伯洋造勢出動500架無人機承包廠商，被爆曾使用過中國的晶片，還不實登錄是自製晶片，被開罰之後，沈伯洋仍繼續委託該廠商承包無人機秀，蔣萬安則要求沈伯洋應該要對外清楚說明。林淑芬昨在蘇巧慧造勢上，脫口批傅崐萁、黃國昌、翁曉玲「臭俗仔」，把台灣民主搞亂到要倒下，還說大罷免是台灣人民的自救，台灣人民靠自己的力量，有人說大罷免大失敗，但她要跟大家說「大罷免大成功」。