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美國職籃NBA例行賽今（22）日波特蘭拓荒者作客麥迪遜花園廣場挑戰衛冕軍紐約尼克，雖然拓荒者上半場一度落後高達26分，但在末節靠著老將里拉德（Damian Lillard）飆進追平三分、阿夫迪亞（Deni Avdija）終場前3.2秒兩罰全中首度超前比分；無奈最後時刻遭尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）飆進壓哨絕殺三分彈，終場拓荒者便以96：97飲恨吞敗。值得注意的是，中國長人楊瀚森（Yang Hansen）本場比賽再度坐滿板凳未獲教練團青睞，成為拓荒者陣中4名遭到DNP（未出賽）的球員之一。本場比賽尼克雖缺少唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）與克拉克森（Jordan Clarkson）等主力，但首節便外線火力全開（單節三分12投9中），主控布朗森（Jalen Brunson）單節狂轟19分率隊打出40：23猛攻，次節更在沙梅特（Landry Shamet）外線連發下一度將分差拉開至26分，半場打完尼克以66：43大幅領先。易籃後風雲變色，拓荒者在傷癒復出的阿夫迪亞（20分、9籃板、5助攻）與中鋒克林根（Donovan Clingan，22分、13籃板、4助攻）內外聯手下展開絕地大反攻，第三節單節追回14分，決勝第四節更趁著尼克進攻當機打出一波15：2狂潮。終場前1分04秒，里拉德（全場15分）在關鍵時刻命中招牌三分球追成94平手；終場前3.2秒阿夫迪亞製造德拉蒙德（Andre Drummond）犯規並穩穩罰進兩球，助拓荒者以96：94取得全場首度領先。豈料最後讀秒階段布里吉斯（全場12分）接球出手命中壓哨三分絕殺，硬生生澆熄拓荒者的26分大逆轉美夢，尼克收下4連勝（10勝6負），拓荒者戰績則同為10勝6負。在球隊經歷戲劇性吞敗的同時，備受亞洲球迷關注的拓荒者中鋒楊瀚森本場依舊未能獲得任何上場時間。從賽後官方數據表可見，在克林根先發出戰31分鐘高效攻下22分、13籃板並正負值高達+4的情況下，教練團在替補中鋒位置上選擇啟用羅伯特威廉斯三世（Robert Williams III，出戰17分鐘、4分、3籃板）與卡爾森（Branden Carlson，出戰9分鐘、2分、1籃板），楊瀚森則與莫蘭特（Ja Morant，傷缺）、波特（Micah Potter）及湯傑（John Tonje）一同被列入「DNP（教練決定未出賽）」名單。隨著克林根站穩先發中鋒位置、加上威廉斯與卡爾森分食替補五號位時間，楊瀚森在拓荒者內線輪換中的處境愈發嚴峻，如何把握有限的訓練與零星機會爭取教練團信任，將是他接下來必須面對的嚴苛考驗。