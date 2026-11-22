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2026日本冬季棒球聯盟（JWL）今（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，中華職棒中信兄弟連續3年派員參賽。19歲內野小將王興楷成為今年兄弟唯一代表，由於今年受到左肩膀關節唇破裂影響，大部分時間都在復健中度過，王興楷說，兄弟球團有交代別受傷，並強化肩膀。這是王興楷首次參加冬季聯盟賽事，也是第一次跟外國選手一起比賽、住宿，一切對他來說都是很新鮮的體驗。現年19歲的王興楷畢業於平鎮高中，去年選秀第5輪入隊，受到傷勢影響，今年僅在二軍出賽4場，7打數敲出2支安打、打擊率2成86，季末被兄弟派遣至JWL練功。王興楷說，左肩膀因關節唇破裂動刀，球季間都在復健中度過，「球團有交代盡量不要受傷，尤其是肩膀，然後叫我做一些強化訓練，主要是這個。」兄弟連續3年都有派員參加JWL，王興楷今年成為唯一的兄弟代表，他透露，在秋訓時收到通知，認為是一個很好的學習機會，可以看看國外的訓練方式，「球團說來到這邊還有一些課程，有職業意識、資訊化的東西，來學習不同的知識。」JWL除了比賽，還安排一系列講座，幫助選手更了解自己的身體，像是「從骨骼觀點打造身體」、「豐田式跑壘」以及「從血糖看身心調整」等12堂課程。有趣的是，王興楷的室友為日本人，是目前效力社會人球隊豐田汽車（トヨタ自動）的尾瀬雄大，他笑說是第一次跟外國人同住，是很新鮮的體驗，「我們都用翻譯軟體，不然就是比手畫腳，蠻好玩的。」王興楷說，一開始會特別緊張，因為怕日本人會注重房間規矩，「後來還好，他蠻開放的。第一天還請我們3個台灣選手吃飯。」