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當國家檔案館的檔案遇上故宮文物，會碰撞出什麼樣的火花？國發會檔案管理局、國立故宮博物院日前簽署合作備忘錄（MOU），未來將從展覽合作、教育推廣、專業課程、數位學術資源共享及視覺資訊授權運用等展開多元合作及交流，活化國家檔案與故宮典藏，轉化為豐富的教育學習資源。MOU由檔案局長莊明芬與故宮院長蕭宗煌代表簽署，並由檔案局副局長陳海雄、故宮副院長黃永泰及雙方主管團隊共同見證。位於林口檔案館擁有32 公里國家檔案，約 62 座台北 101 高度，最早檔案可以回推到1743 年，距今已有283年。莊明芬表示，國家檔案記錄國家發展與社會變遷，故宮則保存珍貴的歷史文書與藝術文物，兩者均為全民共享的文化資產。雙方自今年1月起展開洽談，並借鏡故宮長期推動偏鄉教育「故宮遊藝思」的經驗，於6月23日至24日首度試辦教育共學活動，邀請桃園市大溪區百吉國小師生參與。學童走進國家檔案館和故宮，透過檔案及文物，在觀察、探索與體驗中認識不同時代的歷史，活動獲得師生熱烈回響，更為雙方深化合作奠定基礎。檔案局規劃自2027年起針對偏遠地區國中小學擴大辦理教育推廣活動，並逐步開發教案與教材，將典藏資源轉化為更貼近學童的學習內容。未來將透過國家檔案與故宮文物的跨域結合，讓學童不只是「看」檔案、「看」文物，更能從不同時代的圖像、文字中發現問題、尋找線索，在探索歷史的過程中培養檔案素養，認識臺灣社會發展的歷史脈絡，讓文化教育資源跨越地域的限制。此外，檔案局也將借鏡故宮與民間基金會及產業界的合作模式，導入外部資源投入偏遠地區的歷史及文化教育。本次MOU的簽署，不僅連結雙方典藏資源，更為展覽、教育與數位資源共享開啟更多可能。