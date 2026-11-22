2026年黑色星期五（Black Friday）將於11月27日登場，Google搶先推出Gemini AI訂閱優惠，原本就有付費訂閱Google AI或Google One雲端空間的舊用戶，最高可享5折優惠，以台灣Google AI Pro年繳方案為例，原價6500元，符合資格最低只要3250元，一年可省下3250元，平均每月約271元。首波優惠至11月26日截止，至於尚未訂閱的新用戶，Google也宣布11月27日將有另一波優惠。
Google Gemini黑五優惠最高5折！老用戶優先
Google旗下Gemini AI訂閱產品負責人Vikas Kansal日前在社群平台X宣布，2026年黑色星期五優惠提前開跑，首波鎖定現有付費會員，即日起至11月26日，符合資格的用戶訂閱Google AI Plus或Google AI Pro年繳方案，最高可享50%折扣，只要有付費使用Google One雲端儲存空間，也有機會取得優惠資格。
Google AI Pro年繳省3250元！每月平均271元
以台灣Google AI Pro訂閱價格來看，原本月繳650元，年繳則為6500元，若符合這次黑五5折優惠資格，年費直接降至3250元，換算每月約271元，不僅比原本的年繳方案省下3250元，若與連續12個月月繳的7800元相比，可省下4550元。
Google AI Pro除了提供Gemini進階AI模型使用權限，也包含5TB雲端儲存空間，能用於Google相簿、Gmail及Google雲端硬碟，另外還能使用Deep Research、Google Flow及Google文件等服務的進階AI功能。
Google Gemini黑五優惠怎麼領？新客11月27日接棒
想知道自己有沒有取得黑五優惠資格，登入Google One官方網站，進入「管理Google One會員方案」，查看Google AI Plus或Google AI Pro是否出現限時優惠價格。
若畫面顯示Google AI Pro年繳3250元，代表該帳號取得5折優惠，若仍顯示原價6500元，則表示目前沒有取得這項折扣。部分原本已使用年繳方案的會員，也可能無法看到優惠，實際仍以帳號顯示及結帳頁面為準。
至於目前使用Gemini免費版、尚未付費訂閱Google AI或Google One的消費者，也不必急著升級。Google將從11月27日黑色星期五當天起，推出新用戶專屬優惠，但目前尚未公布具體折扣幅度及適用條件，想省錢的用戶可以等新一波優惠公布後，再比較哪種方案最划算。
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Google旗下Gemini AI訂閱產品負責人Vikas Kansal日前在社群平台X宣布，2026年黑色星期五優惠提前開跑，首波鎖定現有付費會員，即日起至11月26日，符合資格的用戶訂閱Google AI Plus或Google AI Pro年繳方案，最高可享50%折扣，只要有付費使用Google One雲端儲存空間，也有機會取得優惠資格。
以台灣Google AI Pro訂閱價格來看，原本月繳650元，年繳則為6500元，若符合這次黑五5折優惠資格，年費直接降至3250元，換算每月約271元，不僅比原本的年繳方案省下3250元，若與連續12個月月繳的7800元相比，可省下4550元。
Google AI Pro除了提供Gemini進階AI模型使用權限，也包含5TB雲端儲存空間，能用於Google相簿、Gmail及Google雲端硬碟，另外還能使用Deep Research、Google Flow及Google文件等服務的進階AI功能。
Google Gemini黑五優惠怎麼領？新客11月27日接棒
想知道自己有沒有取得黑五優惠資格，登入Google One官方網站，進入「管理Google One會員方案」，查看Google AI Plus或Google AI Pro是否出現限時優惠價格。
若畫面顯示Google AI Pro年繳3250元，代表該帳號取得5折優惠，若仍顯示原價6500元，則表示目前沒有取得這項折扣。部分原本已使用年繳方案的會員，也可能無法看到優惠，實際仍以帳號顯示及結帳頁面為準。
至於目前使用Gemini免費版、尚未付費訂閱Google AI或Google One的消費者，也不必急著升級。Google將從11月27日黑色星期五當天起，推出新用戶專屬優惠，但目前尚未公布具體折扣幅度及適用條件，想省錢的用戶可以等新一波優惠公布後，再比較哪種方案最划算。