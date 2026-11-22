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國民黨立委暨蔣萬安競辦政策總幹事賴士葆，在昨日選前超級星期六參加民眾黨全國大集結造勢晚會，沒想到卻在台上脫口批民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」。對此民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（22）日回應，自己跟沈伯洋這次都用正面、陽光的態度，講政見、講願景、講對城市問題的解方等，「這是我們期待的方式，請大家比較候選人之間的態度」。對於賴士葆批沈伯洋「人渣」，蘇巧慧回應，這次選舉是要決定兩個城市未來4年、8年，這樣一段很長的時間，甚至是20年的城市規劃，要選什麼樣的首長，要用什麼樣的特質來帶領這座城市。蘇巧慧表示，自己跟沈伯洋有默契與共同的價值觀，表現在這次選舉，就是用正面、陽光的態度，講政見、講願景、講對城市問題的解方、講對城市未來的規劃，「這是我們期待的方式，請大家比較候選人之間的態度」，希望大家一起努力，用正面的態度，讓選戰也有新時代。