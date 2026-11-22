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波特蘭拓荒者今（22）日作客紐約麥迪遜花園廣場，在克服最多26分落後並在讀秒階段反超的戲劇性戰役中，最終卻遭尼克前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）飆進壓哨三分反絕殺，以96：97飲恨吞敗並滑落至西區附加賽區。中國長人楊瀚森（Yang Hansen）此役再次坐滿冷板凳遭到DNP（未出賽），而替補中鋒卡爾森（Branden Carlson）卻獲得9分鐘輪換時間，引起亞洲球迷熱議——拓荒者教練團為何寧可啟用卡爾森也不給楊瀚森一分鐘？拓荒者當地廣播電台《105.1 The Fan》在賽前分析時便一針見血道出殘酷現實：「如果讓楊瀚森去對位德拉蒙德（Andre Drummond），他會被搶爆20個籃板。」在過去6場比賽中，楊瀚森僅獲得2場出賽機會（對陣公鹿出戰12分鐘、前役對陣灰狼出戰7分28秒），今面對衛冕軍尼克再度全程坐壁上觀。外界原本以為拓荒者上半場以43：66大幅落後23分、比賽看似提前進入垃圾時間之際，楊瀚森終於能獲得上場磨練的機會，沒想到拓荒者下半場在克林根（Donovan Clingan，22分、13籃板）與里拉德（Damian Lillard，15分）帶領下展開26分大反撲一路激戰至最後一秒，楊瀚森連熱身的機會都沒有撈到。事實上，拓荒者當地電台《105.1 The Fan》在賽前便分析，由於禁區防守大將羅伯特威廉斯三世（Robert Williams III）近期傷停，球隊在克林根下場休息時急需具備護框強度與有籃板卡位能力的長人頂替，而這兩項恰恰是目前楊瀚森最明顯的短板。電台主持人更毫不留情地直言：「如果讓楊瀚森上場去對位德拉蒙德，他會被搶20個籃板。」擁有14年NBA資歷的德拉蒙德向來以全聯盟頂級籃板魔人著稱，即便進攻技術粗糙、防守平庸，仍憑藉無解的禁區卡位與籃板嗅覺在聯盟賺進超過1.5億美元薪資；此役德拉蒙德也的確只上場23分鐘，就抓下並列全場最高的13個籃板並送出3次阻攻。相較之下，本場獲得9分鐘上場時間的替補中鋒卡爾森雖僅貢獻2分、1籃板與1阻攻，數據並不亮眼，但他在上半場全隊攻守崩盤時，卻是拓荒者陣中唯一正負值為正數的球員，其積極的協防補位、護框意識以及拉開空間的能力，顯然已獲得總教練諾里（Chauncey Billups／代理主帥）教練團的認可。從近期的輪換趨勢來看，只要先發克林根與主要替補威廉斯保持健康且未陷入犯規麻煩，卡爾森已穩坐拓荒者內線第三順位，楊瀚森則正式滑落至第四中鋒。尤其前役對陣灰狼上半場兩度獲得上場機會時，楊瀚森在攻防兩端未能頂住強度、表現不盡理想，在拓荒者跌入西區附加賽區、戰績壓力日益沉重的接下來的賽程中，楊瀚森若無法盡快強化禁區對抗性、籃板保護與進攻端穩定度，恐怕仍得在板凳席末端等待漫長的機會。