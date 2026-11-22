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▲李多慧將空氣瀏海全部往後梳，罕見露出光潔額頭。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧，時常會在社群分享生活點滴。而昨（21）日她分享在香港街道拍下的美照，竟然換了一個新髮型，招牌瀏海全消失，罕見露出光潔額頭，讓粉絲驚呼：「簡直換了一個人。」狂吸7.5萬人按讚朝聖。李多慧在昨日於IG曬出多張在香港街道拍下的美照，照片中比起以往俏皮可愛模樣，多了濃濃的優雅氛圍，穿著紅色背心，配上一件黑色長裙，露出一大截纖細小蠻腰，腹肌線條清晰可見。然而，最令人矚目的就是李多慧的髮型，只見她原本的招牌空氣瀏海全消失，整個往兩邊向後梳，罕見露出光潔額頭，讓李多慧的五官與V字臉型變得更為鮮明。李多慧的新髮型美照，也在短短不到一天，就狂吸7.5萬人按讚，粉絲們都紛紛驚呼大讚：「多慧這髮型簡直換了一個人，但一樣好可愛啊」、「好不一樣的多慧」、「不同風格的多慧都適合。」