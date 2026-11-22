美國職籃NBA台灣時間今（22）日多場賽事登場，聖安東尼奧馬刺在主場迎戰紐奧良鵜鶘，當家看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場僅出戰31分鐘便狂轟50分、19籃板、4抄截與5阻攻並飆進5記三分球，不僅成為NBA史上首位達成單場「至少50分、15籃板、3抄截、5阻攻且命中3記三分球」的歷史第一人，更率領馬刺以114：91輕取鵜鶘，戰績推進至14勝3負正式反超洛杉磯湖人重返西區第一寶座。《NOWNEWS》也為讀者整理今日賽果和明日賽程供參考。
文班亞馬半場轟32分打爆鵜鶘雙塔 卡斯特外線開火助陣
賽前以13勝3負緊追湖人的馬刺，今日面對背靠背出賽、且缺少錫安威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，從首節便由文班亞馬全面接管戰局。上半場文班亞馬僅出戰17分37秒便以15投12中的恐怖命中率狂砍32分、13籃板、3抄截與3阻攻，把鵜鶘禁區雙塔米西（Yves Missi）與奎因（Derik Queen）壓制到半場合計僅得8分，助馬刺半場打完便建立起61：45的巨大領先。
易籃後勝負早早失去懸念，文班亞馬全場29投20中（三分球11投5中）輕鬆填滿數據欄。年輕後衛卡斯特（Stephon Castle）外線手感火燙，三分球7投5中貢獻19分、3籃板與6助攻，主控福克斯（De'Aaron Fox）雖手感欠佳僅得5分但送出10次助攻串聯全隊。鵜鶘方面則以先發控衛費爾斯（Jeremiah Fears）29分、5籃板、4助攻與普爾（Jordan Poole）25分表現最佳，無奈團隊火力嚴重失衡，終場吞下3連敗。
灰狼多點開花終結灰熊5連勝 戈貝爾達成雙隊500阻攻里程碑
同日另一場西區焦點戰役，明尼蘇達灰狼在主場以104：95擊退賽前拉出5連勝的曼菲斯灰熊。灰狼全隊五人得分上雙，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17投11中攻下全隊最高25分，多森姆（Ayo Dosunmu）貢獻19分，前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）高效砍下16分，主力控衛小鮑爾（LaMelo Ball）則有12分、5籃板與7助攻（正負值+12）。
值得一提的是，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）此役雖僅得7分、11籃板，但送出3次阻攻，生涯在灰狼累積阻攻數正式來到501次（爵士時期1357次），成為NBA歷史上第17位在兩支不同球隊皆達成至少500次阻攻的球員。
11月22日 NBA 今日賽果一覽
11月23日 NBA 明日賽程一覽（台灣時間）
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賽前以13勝3負緊追湖人的馬刺，今日面對背靠背出賽、且缺少錫安威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，從首節便由文班亞馬全面接管戰局。上半場文班亞馬僅出戰17分37秒便以15投12中的恐怖命中率狂砍32分、13籃板、3抄截與3阻攻，把鵜鶘禁區雙塔米西（Yves Missi）與奎因（Derik Queen）壓制到半場合計僅得8分，助馬刺半場打完便建立起61：45的巨大領先。
易籃後勝負早早失去懸念，文班亞馬全場29投20中（三分球11投5中）輕鬆填滿數據欄。年輕後衛卡斯特（Stephon Castle）外線手感火燙，三分球7投5中貢獻19分、3籃板與6助攻，主控福克斯（De'Aaron Fox）雖手感欠佳僅得5分但送出10次助攻串聯全隊。鵜鶘方面則以先發控衛費爾斯（Jeremiah Fears）29分、5籃板、4助攻與普爾（Jordan Poole）25分表現最佳，無奈團隊火力嚴重失衡，終場吞下3連敗。
同日另一場西區焦點戰役，明尼蘇達灰狼在主場以104：95擊退賽前拉出5連勝的曼菲斯灰熊。灰狼全隊五人得分上雙，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17投11中攻下全隊最高25分，多森姆（Ayo Dosunmu）貢獻19分，前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）高效砍下16分，主力控衛小鮑爾（LaMelo Ball）則有12分、5籃板與7助攻（正負值+12）。
值得一提的是，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）此役雖僅得7分、11籃板，但送出3次阻攻，生涯在灰狼累積阻攻數正式來到501次（爵士時期1357次），成為NBA歷史上第17位在兩支不同球隊皆達成至少500次阻攻的球員。
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|密爾瓦基公鹿
|129：132
|費城76人
|恩比德（Joel Embiid）26分17籃板9助攻
|赫洛（Tyler Herro）50分11籃板7助攻
|波特蘭拓荒者
|96：97
|紐約尼克
|布朗森（Jalen Brunson）30分7籃板5助攻
|克林根（Donovan Clingan）22分13籃板
|洛杉磯快艇
|100：110
|達拉斯獨行俠
|厄文（Kyrie Irving）25分
|洛佩茲（Brook Lopez）21分
|曼菲斯灰熊
|95：104
|明尼蘇達灰狼
|麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）25分5籃板
|科沃德（Cedric Coward）23分7籃板
|紐奧良鵜鶘
|91：114
|聖安東尼奧馬刺
|文班亞馬（Victor Wembanyama）50分19籃板5帽
|費爾斯（Jeremiah Fears）29分5籃板4助攻
|波士頓塞爾提克
|進行中
|沙加緬度國王
|—
|—
|開賽時間
|客隊
|主隊
|04:30
|底特律活塞
|亞特蘭大老鷹
|07:00
|奧克拉荷馬雷霆
|邁阿密熱火
|08:00
|奧蘭多魔術
|華盛頓巫師
|08:00
|丹佛金塊
|芝加哥公牛
|08:00
|達拉斯獨行俠
|猶他爵士
|09:00
|印第安納溜馬
|紐約尼克
|09:30
|波士頓塞爾提克
|金州勇士