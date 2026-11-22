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▲文班亞馬僅出戰17分37秒便以15投12中的恐怖命中率狂砍32分、13籃板、3抄截與3阻攻。（圖／取自NBA X）

客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 密爾瓦基公鹿 129：132 費城76人 恩比德（Joel Embiid）26分17籃板9助攻 赫洛（Tyler Herro）50分11籃板7助攻 波特蘭拓荒者 96：97 紐約尼克 布朗森（Jalen Brunson）30分7籃板5助攻 克林根（Donovan Clingan）22分13籃板 洛杉磯快艇 100：110 達拉斯獨行俠 厄文（Kyrie Irving）25分 洛佩茲（Brook Lopez）21分 曼菲斯灰熊 95：104 明尼蘇達灰狼 麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）25分5籃板 科沃德（Cedric Coward）23分7籃板 紐奧良鵜鶘 91：114 聖安東尼奧馬刺 文班亞馬（Victor Wembanyama）50分19籃板5帽 費爾斯（Jeremiah Fears）29分5籃板4助攻 波士頓塞爾提克 進行中 沙加緬度國王 — —

開賽時間 客隊 主隊 04:30 底特律活塞 亞特蘭大老鷹 07:00 奧克拉荷馬雷霆 邁阿密熱火 08:00 奧蘭多魔術 華盛頓巫師 08:00 丹佛金塊 芝加哥公牛 08:00 達拉斯獨行俠 猶他爵士 09:00 印第安納溜馬 紐約尼克 09:30 波士頓塞爾提克 金州勇士

美國職籃NBA台灣時間今（22）日多場賽事登場，聖安東尼奧馬刺在主場迎戰紐奧良鵜鶘，當家看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場僅出戰31分鐘便狂轟50分、19籃板、4抄截與5阻攻並飆進5記三分球，不僅成為NBA史上首位達成單場「至少50分、15籃板、3抄截、5阻攻且命中3記三分球」的歷史第一人，更率領馬刺以114：91輕取鵜鶘，戰績推進至14勝3負正式反超洛杉磯湖人重返西區第一寶座。《NOWNEWS》也為讀者整理今日賽果和明日賽程供參考。賽前以13勝3負緊追湖人的馬刺，今日面對背靠背出賽、且缺少錫安威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，從首節便由文班亞馬全面接管戰局。上半場文班亞馬僅出戰17分37秒便以15投12中的恐怖命中率狂砍32分、13籃板、3抄截與3阻攻，把鵜鶘禁區雙塔米西（Yves Missi）與奎因（Derik Queen）壓制到半場合計僅得8分，助馬刺半場打完便建立起61：45的巨大領先。易籃後勝負早早失去懸念，文班亞馬全場29投20中（三分球11投5中）輕鬆填滿數據欄。年輕後衛卡斯特（Stephon Castle）外線手感火燙，三分球7投5中貢獻19分、3籃板與6助攻，主控福克斯（De'Aaron Fox）雖手感欠佳僅得5分但送出10次助攻串聯全隊。鵜鶘方面則以先發控衛費爾斯（Jeremiah Fears）29分、5籃板、4助攻與普爾（Jordan Poole）25分表現最佳，無奈團隊火力嚴重失衡，終場吞下3連敗。同日另一場西區焦點戰役，明尼蘇達灰狼在主場以104：95擊退賽前拉出5連勝的曼菲斯灰熊。灰狼全隊五人得分上雙，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17投11中攻下全隊最高25分，多森姆（Ayo Dosunmu）貢獻19分，前勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）高效砍下16分，主力控衛小鮑爾（LaMelo Ball）則有12分、5籃板與7助攻（正負值+12）。值得一提的是，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）此役雖僅得7分、11籃板，但送出3次阻攻，生涯在灰狼累積阻攻數正式來到501次（爵士時期1357次），成為NBA歷史上第17位在兩支不同球隊皆達成至少500次阻攻的球員。