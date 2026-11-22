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▲IU終於官宣新的世界巡演行程表。（圖／X@아이유(IU)@_IUofficial）

IU宣布2027來台開唱 高雄2月、台北4月

韓國女星IU（李知恩）日前親自在粉絲交流平台Berriz劇透2027年巡演計畫，透露將兩度來台開唱，如今完整資訊終於出爐，官方今（22）日晚間11點宣布2027年2月13日～14日在高雄世運舉辦演唱會，並於4月17日～18日唱進台北大巨蛋，一年內接連造訪台灣兩座城市。不過，台北、高雄場分別由不同主辦單位負責，台北場最新消息可關注「遠雄創藝Farglory Creative」，高雄場則可至「iMe TW」查詢。IU今年7月才因纏身多年的耳咽管開放症惡化，不得不延期原定9月舉行的演唱會，連新專輯計畫也跟著調整，直到休養約2個月後，才逐步恢復音樂活動。當時她雖然在9月推出新曲，演唱會卻始終沒有進一步消息，如今終於重新安排巡演，還一次宣布4月17日、18日台北大巨蛋、2月13日~14日高雄世運，讓等待已久的台灣粉絲有機會在不同城市與她見面。這次新巡演最讓粉絲驚喜的，就是IU沒有只選擇台北或高雄，而是直接把兩座城市都排進巡演行程。她日前在Berriz與粉絲聊天時，被問到夏天能不能來台灣開唱，隨即回答：「台灣大概在……初夏！」有粉絲興奮追問，是否能在5月於台北見面，沒想到IU不只回應台北場，還主動加碼爆料：「2月中旬在高雄，我都給了、全給了！」當場把原本尚未公開的演出計畫全說了出來。除了台灣北高站，IU當時也提前透露海外巡演安排，包括1月底前往泰國曼谷、3月底到新加坡、4月安排日本場次，香港同樣在4月，韓國演出安排於秋季。