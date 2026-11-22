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黃仁勳遭媒體圍攻？1641篇報導約75%偏負面

《紐約時報》19天刊出88篇 成負面報導主要傳播來源

對比英特爾前執行長 黃仁勳報導量高出數十倍

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳近期因婚外情及疑似中國間諜爭議陷入風暴，相關報導也引發外界對媒體報導尺度的討論。有統計分析，近期全球媒體對黃仁勳的報導，發現1641篇相關新聞中，約75%帶有負面傾向，其中《紐約時報》更以88篇報導成為主要資訊傳播來源。分析認為，黃仁勳遭遇的媒體負面報導規模，遠超過過去其他涉及婚外情的企業高層，質疑外界是否對他採取不同標準。根據科技媒體WCCFTech報導，人工智慧（AI）公司HyperspaceAI創辦人兼執行長馬圖爾（Varun Mathur）近期利用網頁排名演算法（PageRank），分析黃仁勳陷入婚外情及晶片出口爭議後的媒體報導情況，試圖了解各家媒體在新聞傳播中的影響力，以及相關報導的情緒傾向。分析結果顯示，在近期蒐集的1641篇黃仁勳相關報導中，約75%呈現負面傾向，內容涉及他的個人生活、工作表現、管理風格及家庭。其中，德國之聲（DW）的報導被評為負面程度最高，其次是英國《每日郵報》（Daily Mail）及英國廣播公司（BBC）；相較之下，《路透社》在主要媒體中呈現的負面傾向最低。鮮少有《財星》500大企業的執行長，會遭到如此猛烈的針對。馬圖爾形容，黃仁勳遭遇的是一場「異常猛烈的媒體圍攻」，報導不僅集中在爭議事件本身，也延伸至他的工作、個人風格及家庭，負面程度相當強烈。不過，這項分析主要反映特定演算法對新聞內容的分類結果，並不代表相關報導必然存在不實資訊或刻意攻擊。馬圖爾的分析指出，《紐約時報》（The New York Times）在這波黃仁勳相關新聞中扮演關鍵角色，累計刊出88篇報導，且被其他媒體引用的次數最多，成為相關新聞的重要資訊來源。他指出，整起事件最初源自匿名消息人士向《紐約時報》提供資訊，該報隨後刊出黃仁勳涉及疑似中國間諜的報導，其他新聞媒體也陸續跟進。不過，馬圖爾強調，最初的間諜相關指控至今仍未獲得證實。值得注意的是，在首篇報導曝光後，相關新聞曾有約9天的低度報導期，期間僅出現28篇新聞；直到黃仁勳向輝達員工發出內部信件後，報導數量才突然大幅增加。分析顯示，約97%的黃仁勳相關新聞是在11月8日之後刊出。當天黃仁勳正式承認，自己與曾任職於新加坡Megaspeed公司的黃姓女子（Alice Huang）發生婚外情。Megaspeed被懷疑透過東南亞龐大的資料中心網絡，協助中國企業直接或遠端取得受到美國出口限制的輝達晶片，但相關指控仍有待進一步釐清。馬圖爾也將黃仁勳的媒體曝光情況，與過去其他因私人關係爭議而離職的企業高層進行比較。分析指出，《紐約時報》、《財星》（Fortune）、英國《泰晤士報》（The Times）、《每日郵報》及《衛報》（The Guardian）等5家媒體，在短短19天內合計刊出276篇黃仁勳相關報導。相較之下，這些媒體過去針對2018年因與員工發生不當關係而離職的英特爾（Intel）前執行長科再奇（Brian Krzanich），僅刊出15篇報導。至於麥當勞（McDonald's）前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），以及英國石油公司BP前執行長魯尼（Bernard Looney）的相關報導，則分別為37篇及52篇。其中，《紐約時報》過去針對科再奇的婚外情事件僅刊出2篇報導，與黃仁勳的88篇形成鮮明對比。不過，分析也發現，儘管黃仁勳的報導數量明顯較多，這些媒體對他的負面情緒評分，反而比部分其他企業高層爭議事件更加溫和。馬圖爾因此質疑，為何黃仁勳事件會引發如此龐大的新聞報導量，但這項比較並未排除事件涉及國安、晶片出口管制及企業治理等不同因素，可能造成的新聞關注度差異。