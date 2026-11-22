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BTS開唱「全家堆滿蜂蜜蛋糕」！被封口服尿布瘋搶

▲有民眾發現全家堆滿蜂蜜蛋糕，在網路上引發討論。（圖／翻攝Threads）

演唱會怕尿急怎麼辦？蜂蜜蛋糕、麻糬真的有用？醫師解答了

▲林杏純提醒民眾別因怕尿尿而不喝水，水分不足反而會讓血液濃稠度上升，且演唱會場地常常人多、環境溫度又高，不喝水可能會引發熱衰竭等風險，建議改以「小口飲水」方式。（圖／shutterstock）

韓國天團BTS（防彈少年團）於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引眾多粉絲到場支持。但有民眾意外直擊高雄全家便利商店，疑似為了演唱會準備蜂蜜蛋糕，並堆滿在貨架上像山一樣，驚人貨量隨即在網路上爆紅。事實上，蜂蜜蛋糕過去被追星族封為演唱會「口服尿布」，傳聞只要開唱前吃就能減少跑廁所次數，每到演唱會前常常引發瘋搶。根據中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純解釋原因，由於蜂蜜蛋糕含有奶油和蛋等成分，使得整體消化速度和尿液濃縮速度都相對較慢。BTS日前到高雄開唱，吸引大批粉絲支持，但有網友在Threads發文，直擊高雄當地的全家便利商店，貨架竟堆滿5層以上的蜂蜜蛋糕。由於過去蜂蜜蛋糕被網路瘋傳是「演唱會口服尿布」，只要在演唱會前食用就能減少跑廁所次數，因此成為許多追星族的必備食物，如今隨著BTS演唱會登場，高雄超商提前為粉絲備貨，超壯觀景象瞬間成為網路話題。貼文曝光後，隨即引來眾多網友留言討論，「昨天看到左營站的全家這樣擺也是笑出」、「演唱會必備的蜂蜜蛋糕已成了蜂巢形式，密密麻麻了好好笑」、「蜂蜜蛋糕是口服尿布」、「小膀胱路過～實測有效」、「追星女跑了四間全家，才買到三塊傳說中的蜂蜜蛋糕」。演唱會前食用蜂蜜蛋糕真的能減少尿意嗎？根據中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純解釋，蜂蜜蛋糕含有奶油和蛋等成分，使其整體消化速度和尿液濃縮速度都相對較慢。但林杏純提到，果汁和蜂蜜等高糖、高碳水化合物食物，主要成分為單醣或雙醣，具有快速消化分解特性，在人體滲透壓較高，會吸引水分加速代謝，反而可能會增加尿量。值得一提的是，除了蜂蜜蛋糕以外，麻糬也是被瘋傳的另一種「口服尿布」，林杏純解釋，麻糬其澱粉結構屬於「支鏈澱粉」，其消化較為緩慢，在人體內停留時間較長，因此更能有效保留水分，進一步減少尿液產生。不過演唱會不想因頻尿而錯過表演，別只靠麻糬、蜂蜜蛋糕而不喝水，林杏純提醒民眾，水分不足反而會讓血液濃稠度上升，且演唱會場地常常人多、環境溫度又高，不喝水可能會引發熱衰竭等風險，建議改以「小口飲水」方式，不只能保有身體水分，又能避免尿量大增。