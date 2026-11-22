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2026日本冬季棒球聯盟（JWL）今（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，中華職棒統一7-ELEVEn獅19歲捕手吳柏賢在開幕戰扛先發第5棒，可惜3打數無安打，未能在首戰繳出好表現。吳柏賢說，來到沖繩可以跟許多國家的選手同場競技，希望此趟修行之旅能幫助加快明年上一軍的速度。現年19歲的吳柏賢，畢業於羅東高工，2025年選秀第7輪入隊，今年在二軍出賽53場，敲出30支安打、1支全壘打，打擊率2成73。吳柏賢在今年4月21日首度上一軍，留下1打數無安打，也是今年唯一一場一軍出賽。獅隊連續3年派遣選手到日本冬盟參賽，吳柏賢為其中一位。在今日的開幕戰，吳柏賢擔任LEQUIOS隊先發第5棒、指定打擊，全場3打數無安打，錯過一次二、三壘得點圈機會。賽後吳柏賢表示，在沖繩可以跟不同國家的選手共同競技，比賽很有張力，投手的球路品質、球速都很不錯，「因為我平常都在二軍，可能投手球質比較沒那麼好，來到這裡可以多看看其他國家的球速、球質比較好的選手。」吳柏賢透露，為了參加冬季聯盟，一直都有維持重量、體能訓練。他也立下目標，希望這趟沖繩修行能夠讓他進步、學習更多事物，加快明年升上一軍的速度。吳柏賢表示，雖然來沖繩1個月，但沒有特別做旅遊的功課，只想要專心把比賽打好。首次跟不同國家的選手同隊，吳柏賢說，生活跟比賽都必須靠英文溝通。他透露，今天雖然沒蹲捕，但有跟西武獅隊印度籍投手莫爾（Akshay More）用英文確認過球種、球路，未來有機會下場蹲捕。有趣的是，獅隊總教練林岳平親自到場觀賽，也希望吳柏賢在捕手端，多一點陌生的環境、快速去成長。吳柏賢笑說，知道餅總會來觀賽，所以站上場打擊時有點緊張，尤其是面對得點圈的打席。