日本玩具大廠 TAKARA TOMY 宣布推出「BX-55 隨機強化組Vol.12」，預計12月26日於日本發售，每盒售價1600日圓（約新台幣333元），共收錄6款不同配置的戰鬥陀螺，採隨機封入方式販售。其中最大亮點就是稀有款「荷魯斯粉碎者3-85MO」，不只擁有特殊傘狀金屬刀刃，更搭載全新 MO 金屬球型軸心，主打旋轉穩定性及持久戰能力。由於每盒只能隨機獲得1款，想抽中稀有機體的玩家，恐怕得考驗自己的手氣。
《戰鬥陀螺X》BX-55稀有款登場！荷魯斯粉碎者主打持久戰
根據 TAKARA TOMY官方商品資訊，本次「BX-55 隨機強化組Vol.12」最受矚目的就是稀有款「荷魯斯粉碎者3-85MO」（Horus Shatter 3-85MO），屬於以持久旋轉為特色的持久型戰鬥陀螺。
這款陀螺的外觀相當特殊，採用從中心向外延伸的傘狀金屬刀刃，搭配銀色金屬外觀、翠綠色透明零件，中央還有金色荷魯斯圖騰，呈現鮮明的機械風格。官方公布的刀刃能力數值為攻擊15、防禦35、持久50，強調以持久旋轉作為主要戰術。
與一般強調高速衝撞的攻擊型陀螺不同，荷魯斯粉碎者透過特殊刀刃結構，搭配重量集中於中央及下方的設計，提高旋轉時的穩定性，讓玩家有機會在長時間對戰中取得優勢。
BX-55全新MO金屬軸心首亮相！球型設計提高旋轉穩定性
除了特殊刀刃，本次荷魯斯粉碎者另一大特色，就是搭載全新「MO（Metal Orb）」金屬球型軸心。軸心是影響戰鬥陀螺移動方式、旋轉速度及穩定性的重要零件，不同材質與形狀，也會直接影響陀螺在競技場上的表現。
MO軸心採用金屬材質及球型接觸端，透過增加下方重量、配合半圓球形狀，強調穩定旋轉及持久性能。官方公布的軸心能力數值包括攻擊5、防禦30、持久55、衝刺10，以及爆裂耐性30。搭配荷魯斯粉碎者特殊的傘狀刀刃，整體配置更加著重穩定性與長時間旋轉。
BX-55隨機強化組共6款！想抽稀有荷魯斯粉碎者只能碰運氣
除了稀有款荷魯斯粉碎者3-85MO，本次BX-55隨機強化組還收錄另外5款不同配置的戰鬥陀螺，包括另一款荷魯斯粉碎者，以及雄獅獠牙、狐狸爆擊、三角龍與時鐘幻象等機體，搭配金黑色、藍紅色、銀紅色及透明螢光綠等特殊配色，兼具收藏及零件改裝價值。
值得注意的是，BX-55並非一次販售6款陀螺，而是採取隨機封入方式，每盒只會出現其中1款，玩家無法直接指定想要的機體。對於鎖定稀有款「荷魯斯粉碎者3-85MO」的玩家來說，想一次抽中就得考驗運氣。
另外，官方特別提醒，編號06的「時鐘幻象」（Clock Mirage）僅支援簡易型棘輪零件，若想自行更換零件、研究不同配置，需要留意相容性限制。
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根據 TAKARA TOMY官方商品資訊，本次「BX-55 隨機強化組Vol.12」最受矚目的就是稀有款「荷魯斯粉碎者3-85MO」（Horus Shatter 3-85MO），屬於以持久旋轉為特色的持久型戰鬥陀螺。
這款陀螺的外觀相當特殊，採用從中心向外延伸的傘狀金屬刀刃，搭配銀色金屬外觀、翠綠色透明零件，中央還有金色荷魯斯圖騰，呈現鮮明的機械風格。官方公布的刀刃能力數值為攻擊15、防禦35、持久50，強調以持久旋轉作為主要戰術。
與一般強調高速衝撞的攻擊型陀螺不同，荷魯斯粉碎者透過特殊刀刃結構，搭配重量集中於中央及下方的設計，提高旋轉時的穩定性，讓玩家有機會在長時間對戰中取得優勢。
除了特殊刀刃，本次荷魯斯粉碎者另一大特色，就是搭載全新「MO（Metal Orb）」金屬球型軸心。軸心是影響戰鬥陀螺移動方式、旋轉速度及穩定性的重要零件，不同材質與形狀，也會直接影響陀螺在競技場上的表現。
MO軸心採用金屬材質及球型接觸端，透過增加下方重量、配合半圓球形狀，強調穩定旋轉及持久性能。官方公布的軸心能力數值包括攻擊5、防禦30、持久55、衝刺10，以及爆裂耐性30。搭配荷魯斯粉碎者特殊的傘狀刀刃，整體配置更加著重穩定性與長時間旋轉。
除了稀有款荷魯斯粉碎者3-85MO，本次BX-55隨機強化組還收錄另外5款不同配置的戰鬥陀螺，包括另一款荷魯斯粉碎者，以及雄獅獠牙、狐狸爆擊、三角龍與時鐘幻象等機體，搭配金黑色、藍紅色、銀紅色及透明螢光綠等特殊配色，兼具收藏及零件改裝價值。
值得注意的是，BX-55並非一次販售6款陀螺，而是採取隨機封入方式，每盒只會出現其中1款，玩家無法直接指定想要的機體。對於鎖定稀有款「荷魯斯粉碎者3-85MO」的玩家來說，想一次抽中就得考驗運氣。
另外，官方特別提醒，編號06的「時鐘幻象」（Clock Mirage）僅支援簡易型棘輪零件，若想自行更換零件、研究不同配置，需要留意相容性限制。