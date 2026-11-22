根據《StatMuse》統計，他只差17勝就能打破「天勾賈霸」阿布都-賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1074勝紀錄，真正受封歷史「最多勝男人」

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詹姆斯例行賽生涯第1058勝 差17場打破歷史紀錄

本季場均剩15.7分 連續場均20分球季恐就此中斷

從18歲到41歲，扣除疫情縮水賽季，每年都至少出賽55場情況下，他連續23年單季場均得分都破20分，早已是NBA歷史最長紀錄。

費城76人今（22）日以132：129擊敗密爾瓦基公鹿，拿下本季第14勝，這也是41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）例行賽生涯24季以來第1058勝，，但他本季場均得分下修至15.7分，從菜鳥年至今連續23季場均20分的歷史第一紀錄也恐中止。76人本場3分差驚險擊敗東區爐主公鹿，詹姆斯先發出賽35分16秒，累積14投9中，三分1投0中，罰球3罰3中，得到21分、6籃板、6助攻、3抄截與1火鍋。本場賽後根據《StatMuse》統計，詹姆斯例行賽至今拿下生涯第1058勝，距離打破阿布都-賈霸所保持的例行賽歷史勝場紀錄1074勝，只差最後17勝，本紀76人還有65場例行賽，詹姆斯幾乎已經提前確定在本季就能叩關這項紀錄。詹姆斯生涯長達24季、每年表現穩定又沒有受到大傷影響，早已打破多項NBA歷史紀錄，包含例行賽出賽場次1635場、生涯總上場時間61456分鐘、命中16040球、總得分43649分，全部都是NBA歷史第一。但其中有項紀錄可能中斷在本季，就是連續球季場均得分至少20分。詹姆斯2003年狀元加盟NBA首季，場均就能攻下20.9分，但他本季在76人徹底改變打法，場均得分僅剩15.7分，為生涯首次低於20分，直至季末，這項連續球季場均20分紀錄恐就此中斷。