我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比特幣（圖／美聯社／達志影像）

全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）近日上演驚險行情。比特幣21日凌晨一度跌至5萬5251.60美元，創下2024年9月以來的2年新低，隨後強勢反彈超過8%，美東時間上午8時30分左右一度短暫突破6萬美元。不過，比特幣距離去年10月創下的歷史高點仍然腰斬，近一個月更蒸發約2萬美元，走勢可說是大起大落。據路透社報導，加密貨幣市場近期持續震盪，主因包括投資人擔心AI基礎建設巨額支出能否獲利、借貸成本上升、美國期中選舉民主黨勝選後的監管風險，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳辭職等因素，都加劇市場不安。回顧比特幣近一個月的走勢，10月下旬還在8萬美元附近，11月初跌至約7.5萬美元，18日再跌到約6.2萬美元，前一週累計大跌12%，並跌破長期技術指標「200週均線」。20日比特幣正式跌破6萬美元，為7月以來首見，當天比特幣現貨ETF單日流出5.823億美元。21日凌晨跌勢擴大，24小時內有26.7億美元的槓桿部位被強制平倉。根據CNBC統計，截至20日早上，比特幣過去一個月已跌掉約2萬美元。若從歷史高點來看，比特幣的水位依然偏低。比特幣2025年10月6日創下12萬6198美元的歷史新高，以目前約6萬美元計算，距離高點仍有超過5成的差距。事實上，比特幣今年以來多次劇烈震盪，2月初曾跌至6萬美元左右，6月再探5.8萬美元，9、10月一度回升至8萬多美元，如今又再度跌回來。至於比特幣反彈是否代表美股即將止跌？從數據來看，兩者的關係更像是「同步下跌」，而不是「比特幣領先美股」。根據DWF Labs分析，從2024年1月到今年11月，在那斯達克100 ETF單日下跌超過1%的交易日中，比特幣有77%也同步下跌。技術研究機構Fairlead Strategies也指出，比特幣從9月底以來與那斯達克100的連動越來越高。美股本週同樣表現慘烈，20日延續跌勢，寫下自2025年4月「解放日」關稅以來最劇烈的跌幅之一，標普500指數與道瓊工業指數雙雙確認進入修正區間。市場人士普遍認為，比特幣後續走勢，恐怕仍要看AI類股與美股能否止跌回穩。