全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在11月19日上市，沒想到遊戲場景逼真到連玩家自己都嚇一跳！近日一名住在美國佛羅里達州的玩家，在家玩《GTA 6》時，意外發現遊戲中的公寓大樓竟然跟自己住的地方幾乎一模一樣。他立刻拿起手機走到戶外比對，發現建築外觀、周圍街景都高度相似，忍不住驚呼：「我的公寓竟然出現在遊戲裡！」影片曝光後迅速引發討論，網友笑說：「遊戲裡的公寓比較漂亮！」
《GTA 6》玩家驚見自己家！衝出門比對竟高度相似
近日 Instagram 用戶 richmond_bishop_ 分享一段影片，只見他操控《GTA 6》角色走出公寓大樓，眼前出現的磁磚地板、柱子及建築入口竟然越看越眼熟。他隨即拿起手機走到戶外，將現實環境與遊戲畫面進行對比，發現兩邊不只有相似的建築配置，就連入口柱子、地板排列及周圍建築物都十分接近，讓他驚訝寫下「This is crazy」（這太瘋狂了）、「My apartment is in a video game」（我的公寓竟然出現在遊戲裡）。
影片隨後被轉傳至 Reddit 等國外社群，不少網友驚嘆《GTA 6》的場景細節，還有人開玩笑表示「遊戲裡看起來比現實還漂亮」、「地板磁磚不一樣，根本不能玩！」也有人笑稱，玩家只是想分享遊戲趣事，沒想到連自己的住處都一起曝光。
《GTA 6》以邁阿密為原型！現實街景搬進遊戲世界
事實上，《GTA 6》的故事舞台位於虛構的雷奧尼達州（Leonida），其中最受矚目的罪惡城市（Vice City），便是以美國佛羅里達州邁阿密為重要靈感。Rockstar Games 不只參考當地的高樓大廈、海灘與街道，也將佛羅里達特有的建築風格及生活景象融入遊戲，讓玩家彷彿置身真實城市。
不過，《GTA 6》並非完全按照現實地圖等比例重建，部分建築外觀、位置及細節仍經過調整。至於這次爆紅的公寓是否直接以男子住處為原型，Rockstar Games 尚未公開證實，但光是影片中呈現的相似程度，就已經讓不少玩家見識到遊戲驚人的場景細節。
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近日 Instagram 用戶 richmond_bishop_ 分享一段影片，只見他操控《GTA 6》角色走出公寓大樓，眼前出現的磁磚地板、柱子及建築入口竟然越看越眼熟。他隨即拿起手機走到戶外，將現實環境與遊戲畫面進行對比，發現兩邊不只有相似的建築配置，就連入口柱子、地板排列及周圍建築物都十分接近，讓他驚訝寫下「This is crazy」（這太瘋狂了）、「My apartment is in a video game」（我的公寓竟然出現在遊戲裡）。
影片隨後被轉傳至 Reddit 等國外社群，不少網友驚嘆《GTA 6》的場景細節，還有人開玩笑表示「遊戲裡看起來比現實還漂亮」、「地板磁磚不一樣，根本不能玩！」也有人笑稱，玩家只是想分享遊戲趣事，沒想到連自己的住處都一起曝光。
《GTA 6》以邁阿密為原型！現實街景搬進遊戲世界
事實上，《GTA 6》的故事舞台位於虛構的雷奧尼達州（Leonida），其中最受矚目的罪惡城市（Vice City），便是以美國佛羅里達州邁阿密為重要靈感。Rockstar Games 不只參考當地的高樓大廈、海灘與街道，也將佛羅里達特有的建築風格及生活景象融入遊戲，讓玩家彷彿置身真實城市。
不過，《GTA 6》並非完全按照現實地圖等比例重建，部分建築外觀、位置及細節仍經過調整。至於這次爆紅的公寓是否直接以男子住處為原型，Rockstar Games 尚未公開證實，但光是影片中呈現的相似程度，就已經讓不少玩家見識到遊戲驚人的場景細節。