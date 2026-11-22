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▲李四端（如圖）低調送別顧安生。（圖／記者朱永強攝）

▲張雅琴（如圖）現身顧安生告別式。（圖／記者朱永強攝）

▲顧安生告別式，沈春華（如圖）現身弔唁。（圖／記者朱永強攝）

資深新聞人、前台視當家主播顧安生於本月3日辭世，享壽83歲。家屬今（22）日午間於台北市立懷愛館景仰樓一樓至真二廳為其舉辦告別式，李四端、沈春華和張雅琴等人都現身弔唁，遺孀胡錦連日操辦喪事，痛心到嗓子都哭啞了，在受訪時再度落淚，哽咽感謝親友與外界的溫暖陪伴，並堅強承諾會撐下去。顧安生在過世前吐出「很累」二字便撒手人寰，而他生前早已留下一本筆記本，寫滿身後事的安排。談及與亡夫的思念，胡錦透露自己一直期盼丈夫能入夢相見，但至今腦海中僅浮現過一個短暫片段，畫面裡的顧安生「似乎正準備起舞」。面對各界湧入的關懷，她數度紅了眼眶，感性表示顧安生生前廣結善緣，正因有這麼多人的愛護與支撐，才讓她擁有繼續前行的力量。回顧顧安生的傳奇一生，他奉獻台灣電視界逾35載，不僅坐穩台視當家主播寶座，更一路歷練新聞部及節目部經理要職。儘管晚年飽受腦部手術、心臟支架及腎臟宿疾所苦，他始終堅毅對抗病魔；不料本月2日突發嚴重不適並冒冷汗，緊急送醫確診心臟問題轉入加護病房後，仍於翌（3）日中午12時15分撒手人寰。臨終前，他僅在胡錦與女兒的陪伴下，輕吐出「很累」二字便安詳離去。作風向來嚴謹周全的顧安生，早在8年前便已簽妥生前契約，更親筆寫下一本詳盡記錄身後事安排的筆記本。讓頓失依靠的妻女在慌亂與悲痛中得以有所依循，也處處流露出他對家人無微不至的守護。如今儀式圓滿，胡錦在親友的攙扶與祝福下，將化悲痛為力量，帶著眾人的關愛與丈夫的牽掛迎向未來。顧安生是台灣電視新聞界的傳奇與代表性人物，曾經擔任台視的當家新聞主播、新聞部經理及副總經理，以沉穩端莊、口齒清晰且溫文儒雅的播報風格深植人心，他1969年進入台視擔任記者，1984年接替盛竹如成為當家主播，在台視全盛時期，曾經創下一整年領到29個月薪水的輝煌紀錄。此外，1988年蔣經國總統逝世時，時年45歲的顧安生是全台灣第一個向全國觀眾宣布此重大消息的主播，離開主播台後，顧安生晉升為台視新聞部經理與副總經理，2005年他從台視退休，曾經受邀出任第一大飯店董事長，私人生活方面，顧安生與影星妻子胡錦結婚至今超過45 年，兩人育有一名女兒顧芩。